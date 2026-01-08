Kvalitetskontrollant till teknikbolag i Göteborg!
Vi söker nu en noggrann och engagerad person som vill arbeta med kvalitetskontroller i en högteknologisk och utvecklande miljö. Rollen passar dig som trivs med att arbeta strukturerat, har ett tekniskt intresse och vill vara med och säkerställa att produkterna håller högsta möjliga kvalitet.
OM TJÄNSTEN
I den här rollen ansvarar du för att kontrollera inkommande material och komponenter. Du granskar dokumentation, genomför analyser och inspektioner, och registrerar information i affärssystemet för att säkerställa full spårbarhet. Arbetet är både praktiskt och administrativt, med fokus på noggrannhet, struktur och ständiga förbättringar. Du kommer att arbeta enligt fastställda kontrollplaner, utföra mikroskopinspektioner och bidra med din kompetens i företagets kvalitetsarbete.Publiceringsdatum2026-01-08Om företaget
Vår kund är en ledande aktör inom avancerad teknik och tillverkar komplexa produkter för användning i system med mycket höga krav på kvalitet, spårbarhet och säkerhet. Produkterna återfinns i en säkerhetsklassad bransch, vilket ställer stora krav på varje detalj i tillverkningsprocessen. Företaget arbetar enligt LEAN och satsar långsiktigt på att förbättra arbetsflöden och metoder. Här blir du en viktig del i ett internationellt och högteknologiskt sammanhang, där kvalitet är en självklar del av varje steg i produktionen.
Du erbjuds
• Möjlighet att bidra till kvalitetsutveckling och förbättringsarbete
• Arbete i en strukturerad och internationell miljö
• Engagerade kollegor och en öppen företagskultur
ARBETSUPPGIFTER Dina arbetsuppgifter
Denna roll innebär daglig hantering och kontroll av gods, från ankomst till förberedelse för lagring eller vidare distribution. Det är ett uppdrag som kräver precision och ett öga för detaljer för att säkerställa effektivitet och kvalitet i hela flödet.
• Kontroll av inkommande material och förpackningar
• Granskning av dokumentation såsom certifikat och mätresultat
• Visuell inspektion i mikroskop (bl.a. elektronik, PCB, kemikalier)
• Materialanalys och dokumentation av resultat
• Registrering i affärssystem för spårbarhet
• Hantering av exportlicensierade artiklar
• Deltagande i förbättringsarbete enligt LEAN och 5S
VI SÖKER DIG SOM
• Har en slutförd teknisk utbildning på gymnasienivå eller motsvarande erfarenhet
• Har erfarenhet av elektronik och/eller mekanik
• Har förmåga att läsa och förstå tekniska ritningar
• Har flytande kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Vana vid arbete med mikroskop
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Strukturerad
• Kommunikativ
• Initiativtagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
