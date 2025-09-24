Kvalitetskontrollant till teknikbolag i Göteborg!
Vi söker nu en noggrann och engagerad person som vill arbeta med kvalitetskontroller i en högteknologisk och utvecklande miljö. Rollen passar dig som trivs med att arbeta strukturerat, har ett tekniskt intresse och vill vara med och säkerställa att produkterna håller högsta möjliga kvalitet.
OM TJÄNSTEN
I den här rollen ansvarar du för att kontrollera inkommande material och komponenter. Du granskar dokumentation, genomför analyser och inspektioner, och registrerar information i affärssystemet för att säkerställa full spårbarhet. Arbetet är både praktiskt och administrativt, med fokus på noggrannhet, struktur och ständiga förbättringar. Du kommer att arbeta enligt fastställda kontrollplaner, utföra mikroskopinspektioner och bidra med din kompetens i företagets kvalitetsarbete.
Du erbjuds
• Möjlighet att bidra till kvalitetsutveckling och förbättringsarbete
• Arbete i en strukturerad och internationell miljö
• Engagerade kollegor och en öppen företagskultur
Dina arbetsuppgifter
• Kontroll av inkommande material och förpackningar
• Granskning av dokumentation såsom certifikat och mätresultat
• Visuell inspektion i mikroskop (bl.a. elektronik, PCB, kemikalier)
• Materialanalys och dokumentation av resultat
• Registrering i affärssystem för spårbarhet
• Deltagande i förbättringsarbete enligt LEAN och 5S
VI SÖKER DIG SOM
• Har en slutförd teknisk utbildning på gymnasienivå eller motsvarande erfarenhet
• Har erfarenhet av elektronik och/eller mekanik
• Har förmåga att läsa och förstå tekniska ritningar
• God förståelse för produktionsprocesser
• Intresse för LEAN-arbete och ständiga förbättringar
Det är meriterande om du har
• Vana vid arbete med mikroskop
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Strukturerad
• Kommunikativ
• Initiativtagande
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid Ersättning
