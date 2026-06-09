Kvalitetskontrollant (Heltid)(Göteborg)
Hirely AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-06-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Vi söker noggranna och ansvarstagande medarbetare för arbete inom kvalitetskontroll hos en av våra kunder i Göteborg. Du kommer att vara anställd av oss men arbeta ute på plats hos kunden.Dina arbetsuppgifter
• Utföra visuella och manuella kvalitetskontroller av produkter
• Säkerställa att produkter uppfyller uppsatta kvalitetskrav
• Rapportera avvikelser och dokumentera kontrollresultat
• Samarbeta med andra avdelningar vid behovKvalifikationer
• Noggrann och strukturerad
• Förmåga att arbeta självständigt och i team
• Tidigare erfarenhet av kvalitetskontroll
God förståelse för svenska i tal och skrift
Vi erbjuder:
• Konkurrenskraftig lön
• Möjlighet att arbeta dagskift eller kvällsskift
• En trygg anställning och ett trevligt arbetsklimat
• Introduktion och upplärning på plats
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Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://jobbify.se
411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Inspection & Damage Containment Europe Sweden AB Jobbnummer
9955023