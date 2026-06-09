Kvalitetskontrollant (Heltid)(Göteborg)

Hirely AB / Administratörsjobb / Göteborg
2026-06-09


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Visa alla jobb hos Hirely AB i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Härryda eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-06-09

Om tjänsten
Vi söker noggranna och ansvarstagande medarbetare för arbete inom kvalitetskontroll hos en av våra kunder i Göteborg. Du kommer att vara anställd av oss men arbeta ute på plats hos kunden.

Dina arbetsuppgifter
• Utföra visuella och manuella kvalitetskontroller av produkter

• Säkerställa att produkter uppfyller uppsatta kvalitetskrav

• Rapportera avvikelser och dokumentera kontrollresultat

• Samarbeta med andra avdelningar vid behov

Kvalifikationer
• Noggrann och strukturerad

• Förmåga att arbeta självständigt och i team

• Tidigare erfarenhet av kvalitetskontroll

God förståelse för svenska i tal och skrift

Vi erbjuder:

• Konkurrenskraftig lön

• Möjlighet att arbeta dagskift eller kvällsskift

• En trygg anställning och ett trevligt arbetsklimat

• Introduktion och upplärning på plats

Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi rekryterar löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://jobbify.se
411 03  GÖTEBORG

Arbetsplats
Inspection & Damage Containment Europe Sweden AB

Jobbnummer
9955023

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