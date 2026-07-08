Kvalitetskontrollant
Saab Aktiebolag / Teknikjobb / Linköping Visa alla teknikjobb i Linköping
2026-07-08
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
I rollen som kvalitetskontrollant blir du en del av ett team bestående av cirka 50 medarbetare. Du kommer att ansvara för kontroll och mätning av svarvade och frästa detaljer på avdelningen. Arbetet innebär löpande hantering av mätutrustning och dokumentation. Beroende på uppdrag kan arbetet innebära manuell mätning med olika typer av mätdon eller mätning i koordinatmätmaskin, ofta i kombination med manuell kontroll, för att säkerställa kvalitet och noggrannhet. Rollen är självständig, men du arbetar samtidigt i nära samarbete med dina kollegor och har ett tätt samarbete med flera olika stödteam.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Manuell kontroll med hjälp av mätdon mot CAD-ritning/textunderlag
Okulär kontroll mot kravbilder enligt CAD-ritning
Upprättande av mätrapport
Dagliga kontakter med produktionsstöd
Tjänsten är placerad i Tannefors och arbetstiden är förlagd 2-skift.Publiceringsdatum2026-07-08Profil
Vi söker dig som har ett gediget tekniskt intresse och någon form av teknisk baskompetens. Vi ser att du har god systemvana och har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet och/eller intresse av CNC, svarv eller fräs samt intresse för kvalitet och mätteknik. Meriterande är även erfarenhet av ritningsläsning och CAD.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är noggrann, kvalitetsmedveten och ansvarstagande. Du arbetar självständigt och tar egna initiativ, samtidigt som du trivs med att samarbeta i team. Du är lyhörd, kommunikativ och tvekar inte att ställa frågor när det behövs. Vidare har du förmågan att följa givna arbetsinstruktioner och ser till att dina arbetsuppgifter genomförs på ett strukturerat och noggrant sätt.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar för Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekomma fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
Vad blir du en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9996447