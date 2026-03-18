Kvalitetsinspektör
Senior Material (Europe) AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Eskilstuna
2026-03-18
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
Vill du vara en del av ett stort, globalt företag som ständigt arbetar med hållbara lösningar som har en god inverkan på vår planets mest kritiska problem?
Vi arbetar för att elektrifiera världen och en grönare framtid - vill du vara med?
Men jaja, vad är det då egentligen vi gör?
Väldigt förenklat så gör vi en nyckelkomponent i hållbara och driftsäkra litiumbatterier som t ex finns i elektriska fordon - alltså vår separatorfilm.
Uppdragsbeskrivning
Nu söker vi dig som trivs att arbeta inom kvalite och har ett öga för detaljer! Du kommer att arbeta med ett toppengäng som brinner lika mycket som dig för att säkerställa att vår slutprodukt har toppklass. Som inspektör tillhör du Quality Control och tjänsten innebär:
Inspektion av inkommande material med olika mätinstrument
I processkvalitetssäkring
Samarbete med resterande produktionspersonal
Slutkontroll av färdig produkt
Arbetet kommer innebära att du kommer få en djupare kunskap inom kvalitetssäkring och lära dig massa om olika termer och begrepp som är kopplat till Quality Control! Visst låter det spännande?
Till skillnad från många andra industrier är kravet på renlighet i vår produktion helt avgörande. Det innebär att all vår produktion sker i renrum. Man kan kanske beskriva det som att det påminner mer om ett laboratorium än en traditionell industrimiljö. Coolt, va?
Så, vad är det vi letar efter?
Självklart är det mycket meriterande om du har tidigare erfarenhet av kvalitetsarbete inom QC och industrin. Men om du har ett öga för detaljer, är noggrann och tycker om att arbeta systematiskt kan du vara rätt person!
Dina personliga egenskaper är därmed avgörande för rollen.
Du kommer att arbeta i produktion och jobba nära alla fantastiska medarbetare vi har! Som kvalitetsinspektör är du den sista pusselbiten och din prestation är en viktig del av vårt gemensamma mål.
KRAV:
B-körkort samt tillgång till bil
Kunna arbeta minst tre-skift
Har goda kunskaper i svenska och engelska både skriftligt och muntligt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post: qian.lin@senioreurope.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Senior Material (Europe) AB
Svista Lagerväg 8 (visa karta
633 62 ESKILSTUNA Arbetsplats
Senior Material Europe AB Kontakt
Qian Lin qian.lin@senioreurope.com Jobbnummer
9804688