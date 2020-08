Kvalitetsingenjörer till BAE Systems i Karlskoga - AxÖ Consulting AB - Maskiningenjörsjobb i Karlskoga

AxÖ Consulting AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskoga2020-08-26Är du en kvalitetsingenjör som vill arbeta i ett globalt företag inom försvarsindustrin? AxÖ Consulting AB söker nu två kvalitetsingenjörer för anställning direkt hos BAE Systems Bofors.BAE Systems Bofors AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar och integrerar vapensystem. Företaget har ca 420 anställda, samtliga är placerade i Karlskoga. BAE Systems Bofors har ett omfattande samarbete med underleverantörer både i närområdet och i övriga Europa. De huvudsakliga produkterna som tillverkas av BAE Systems Bofors AB är artilleripjäser, marina pjäser, intelligent ammunition och fjärrstyrda vapensystem. Företaget tillhandahåller även teknologier och anpassat underhållsstöd. Företaget är en nationell resurs med unik spetskompetens vad gäller pjässystem inklusive avancerad ammunition.Vi letar efter dig som med struktur, samarbetsförmåga och drivkraft kan säkerställa att BAE Systems Bofors uppnår kvalitetskraven på producerade produkter och tjänster. Varmt välkommen med din ansökan!ArbetsbeskrivningSom kvalitetsingenjör inom produktion har du ett ansvar för att säkerställa att interna processer, arbetssätt och leveranser uppfyller ställda krav på kvalitet. Du deltar aktivt i arbetet med att driva och utveckla BAE Systems kvalitetsstyrningsprocess. Du har en central roll i kvalitetsarbetet inom produktion och är länken mot utveckling och inköpskvalitet. Du arbetar i projektform och har många projekt igång parallellt. En stor del av din vardag innebär att:- arbeta med förebyggande kvalitetsarbete både internt och externt.- driva ärenden och avvikelserapportering till beslut och genomförande av åtgärder.- bevaka produktionen i syfte att tidigt identifiera negativa trender och sätta in korrigerande åtgärder.- följa upp och åtgärda för att uppnå rätt kvalitet på producerade produkter.- framtagning, sammanställning och kvalitetssäkring av produktionsdokumentation.- framtagning av produktområdets del i leveranshandlingar.- planera och genomföra "First Article Inspections" internt.- analysera, utvärdera och rapportera kvalitetsverksamhet.- vara sammanhållande för framtagning av kontrollplaner i produktion.ProfilbeskrivningVi ser att du som söker tjänsten har en eftergymnasial utbildning med inriktning mot teknik och kvalitet. För att vara framgångsrik i rollen har du även goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift, samt några års erfarenhet av kvalitetsarbete inom tillverkande industri. Det är meriterande om du har arbetat med ISO 9000 och ISO 14000.Som person har du pondus, är analytisk, drivande och kravställande. Du har även ett systematiskt och strukturerat arbetssätt samt god förståelse för helheten och komplexa tekniska system. Då tjänsten innebär många kontakter ställs höga krav på struktur, samarbetsförmåga och flexibilitet.Det är viktigt att du har en stark drivkraft och är van att självständigt utveckla arbetssätt, processer och rutiner för att ta kvalitetsarbetet till nästa nivå inom din sektion.BAE Systems erbjuderHos BAE Systems får du stöd att möta dina utmaningar på bästa sätt. BAE Systems Bofors är en del av en stor koncern vilket skapar globala möjligheter och internationella erfarenheter. Som anställd erbjuds du program för personlig utveckling och utbildning om du har ambitioner att växa både på ett personligt och ett kompetensmässigt plan. BAE Systems vill att du ska trivas både på och utanför jobbet, därför satsar BAE Systems på områden som bidrar till att du kan hitta en god balans i livet.Information och ansökanBAE Systems eftersträvar en jämnare könsfördelning och ser därför gärna kvinnliga sökande. Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess som kräver svenskt medborgarskap och säkerhetsprövning gjord av myndighet. BAE Systems tillämpar provanställning.Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Tobias Björk, rekryteringskonsult, på 0709-77 51 00 eller tobias.bjork@axoconsulting.se Fackliga kontaktpersoner: Ronald Pirhi, Unionen, 0586-733 606 Anders Ek, Akademikerföreningen, 0586-733 323Varmt välkommen med din ansökan!AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök: www.axoconsulting.se. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.Varmt välkommen med din ansökan.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Omgående Tillsvidareanställning2020-08-26MånadslönSista dag att ansöka är 2020-09-17AxÖ Consulting AB5334255