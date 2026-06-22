Kvalitetsingenjör till tekniskt bolag i Järfälla
Friday Väst AB / Maskiningenjörsjobb / Järfälla Visa alla maskiningenjörsjobb i Järfälla
2026-06-22
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Järfälla
, Danderyd
, Sundbyberg
, Solna
, Täby
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en kvalitetsnära roll där du får bidra till förbättringar, struktur och hög kvalitet i produktionen? Har du erfarenhet av kvalitetsarbete, avvikelsehantering och rotorsaksanalyser? Då kan rollen som Kvalitetsingenjör vara rätt nästa steg för dig!
OM TJÄNSTEN:Som Kvalitetsingenjör kommer du att arbeta nära produktionen och stötta verksamheten i kvalitetsrelaterade frågor. Du får en viktig roll i att säkerställa att processer följs, dokumentation hålls uppdaterad och att kvalitetsarbetet utvecklas enligt gällande standarder.
Rollen passar dig som har några års erfarenhet inom kvalitet och som vill fortsätta utvecklas i en teknisk och produktionsnära miljö. Du kommer att arbeta både operativt och förbättringsinriktat med avvikelsehantering, revisioner, kvalitetsdata och korrigerande åtgärder.Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
• Driva och utveckla företagets kvalitetsarbete enligt gällande standarder· Ansvara för intern och extern avvikelsehantering· Genomföra rotorsaksanalyser och följa upp korrigerande åtgärder· Leda och delta i förbättringsprojekt· Säkerställa att processer följs och kontinuerligt förbättras· Genomföra interna revisioner och stötta vid externa revisioner· Följa upp kvalitetsdata, analysera trender och rapportera nyckeltal· Säkerställa att dokumentation och rutiner är uppdaterade och efterlevs· Stötta produktionen i kvalitetsrelaterade frågor
VI SÖKER DIG SOM:· Har eftergymnasial utbildning inom relevant område, exempelvis kvalitet, produktion, teknik eller industri.· Har 1–3 års erfarenhet av kvalitetsarbete inom relevant område· Har erfarenhet av avvikelsehantering, rotorsaksanalys och korrigerande åtgärder· Har förståelse för kvalitetsstandarder, processarbete och dokumentation· Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska då båda språken används i arbetet
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet från produktion eller teknisk industri· Erfarenhet av interna eller externa revisioner· Kunskap inom förbättringsarbete, exempelvis Lean eller liknande metodik· Erfarenhet av att arbeta med kvalitetsdata och nyckeltal
För att trivas i rollen tror vi att du är noggrann, analytisk och strukturerad. Du har en god kommunikativ förmåga och trivs med att samarbeta nära produktion och andra interna funktioner. Vidare är du lösningsorienterad, ansvarstagande och motiveras av att bidra till långsiktiga förbättringar.
OM KUNDFÖRETAGET:Kundföretaget är ett välkänt tekniskt bolag som utvecklar avancerade produkter och lösningar inom högteknologisk industri. Verksamheten präglas av innovation, kvalitet och ett nära samarbete mellan olika tekniska funktioner.
Här får du möjlighet att arbeta i en komplex och spännande miljö där kvalitet är en viktig del av både produktion och leverans.
OM ANSTÄLLNINGEN:Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday och arbeta som konsult ute hos vår kund.
ÖVRIG INFO:· Omfattning: Heltid· Start: Enligt överenskommelse· Placering: Järfälla· Lön: Marknadsmässig månadslön
Observera att tjänsten kan kräva säkerhetsprövning enligt gällande säkerhetsskyddsregler.
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups.
Sökord: Kvalitetsingenjör, Quality Engineer, Kvalitet, Avvikelsehantering, Rotorsaksanalys, CAPA, Revision, Produktion, Förbättringsarbete, Kvalitetsdata, Järfälla, Teknisk industri. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Skeppsbron 38 (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Friday Kontakt
Rekryteringskonsult
Mattias Isik mattias@friday.se 070 970 71 83 Jobbnummer
9973986