Kvalitetsingenjör Till Paroc

Nexer Recruit AB / Maskiningenjörsjobb / Götene
2026-07-20


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Vill du kombinera analys med praktiskt förbättringsarbete i en roll där du gör verklig skillnad? Paroc i Hällekis söker nu en kvalitetsingenjör som vill vara med och utveckla kvaliteten i både produktion och produkter. Här får du en nyckelroll i en verksamhet som befinner sig på en spännande resa mot en mer hållbar framtid.
DIN VARDAG
Som kvalitetsingenjör hos Paroc arbetar du nära produktionen med fokus på att säkerställa och utveckla produkt- och processkvaliteten. Du analyserar kvalitetsdata, identifierar förbättringsområden och driver åtgärder från idé till genomförande.
I rollen kommer du bland annat att:

Analysera kvalitetsdata och processutfall

Följa upp avvikelser och driva förbättringsåtgärder

Samarbeta med operatörer, tekniker och underhållsfunktioner

Delta i provkörningar, projekt och förändringsarbete

Arbeta i system och verktyg för analys, uppföljning och kvalitetsstyrning

Det här är en roll för dig som trivs med att kombinera ett analytiskt arbetssätt med ett nära samarbete ute i verksamheten. Du rapporterar till fabrikens kvalitetschef och blir en viktig del av det fortsatta utvecklingsarbetet på anläggningen i Hällekis.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som har en ingenjörsutbildning och erfarenhet från tillverkande industri. Du har en god förståelse för produktionsprocesser och drivs av att utveckla, förbättra och effektivisera arbetssätt och resultat.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:

Erfarenhet av kvalitetsarbete och processtyrning

Vana att analysera data och driva förbättringsarbete

Ett strukturerat och systematiskt arbetssätt

Goda kunskaper i svenska och engelska

God datorvana och erfarenhet av analysverktyg

Det är meriterande om du har erfarenhet av MES-system, statistisk analys, TPM eller kvalitetsverktyg som SPC och FMEA.
Som person är du analytisk, initiativtagande och lösningsorienterad. Du har förmågan att omsätta analyser till konkreta förbättringar och trivs med att samarbeta med olika funktioner för att nå gemensamma mål.
VILL DU VETA MER?
I den här rekryteringen samarbetar Paroc med Nexer Recruit. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Amanda Eksell via e-post: Amanda.eksell@nexergroup.com.
Sommaren och semestertiderna närmar sig, vilket innebär att vi kommer att påbörja urvalet under vecka 33. Tveka inte att skicka in din ansökan redan nu, vi ser fram emot att lära känna dig och berätta mer om möjligheten hos Paroc efter sommaren.
OM KUNDEN
Paroc är en del av Owens Corning, en global ledare inom bygg- och konstruktionsmaterial som har åtagit sig att skapa en hållbar framtid genom materialinnovation. Våra verksamheter tillhandahåller hållbara och energieffektiva lösningar baserade på vår unika materialvetenskap, tillverkning och marknadsexpertis för att hjälpa våra kunder att vinna och växa. Vi har en global räckvidd med cirka 25 000 anställda i 31 länder, alla dedikerade till att skapa mervärde för våra kunder och aktieägare och göra skillnad i de samhällen där vi bor och verkar. Owens Corning grundades 1938 och har sitt huvudkontor i Toledo, Ohio, USA. Owens Corning rapporterade 2024 en försäljning på 9,7 miljarder dollar. Mer information finns på www.owenscorning.com.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-16
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7936225-2106936".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nexer Recruit AB (org.nr 556975-4970), https://lediga-jobb.nexerrecruit.com
Hällekis skola (visa karta)
533 74  HÄLLEKIS

Arbetsplats
Nexer Recruit

Jobbnummer
10006839

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