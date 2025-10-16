Kvalitetsingenjör till Husqvarna AB
2025-10-16
Vill du vara med och forma framtidens produktion? Som kvalitetsingenjör får du möjlighet att spela en nyckelroll i att bygga upp och optimera tillverkningsprocesser där innovation och kvalitet står i fokus.
OM TJÄNSTEN
Under 2023 centraliserades produktionen av kedja och svärd till en av företagets fabriker. Därför söker man nu en kvalitetsingenjör som vill vara med och bygga upp ett välfungerande kvalitetsstyrningssystem för produktionen. I rollen kommer du att arbeta med att ta fram kontrollplaner, genomföra riskbedömningar, driva förbättringsplaner och säkerställa att ett kontinuerligt förbättringsarbete genomsyrar verksamheten. Du kommer att ha ett nära samarbete med olika funktioner inom organisationen såsom produktionsingenjörer, kvalitetstekniker, produktionspersonal och R&D, där ni tillsammans säkerställer att produktionskvaliteten uppnås.
Vi ser gärna att du som söker är en person med en prestigelös inställning och ett starkt driv. Du har förmågan att ta initiativ, hantera flera olika uppgifter samtidigt och arbeta lösningsorienterat i en miljö under utveckling, samtidigt som du samarbetar väl med andra för att nå gemensamma mål.
Dina arbetsuppgifter
• Driva och implementera kvalitetsförbättrande åtgärder inom arbetssätt, mätteknik, utvärderingstekniker, förbättringsmetodik
• Genomföra, förmedla och förbättra statistiska analyser och kvalitetsförbättrande åtgärder
• Säkerställa att produktionskvaliteten möter krav
• Driva kontinuerliga förbättringar
• Hantering av PPAP
• Analysera, upprätta och förbättra mättekniker
VI SÖKER DIG SOM
• Har en civil- eller högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik, kvaliet eller likvärdigt
• Har minst 1 års arbetslivserfarenhet från ett liknande jobb inom kvalitet alternativt inom produktion eller underhåll
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, då det krävs i det dagliga arbetet med kollegor
• Har god förståelse för ritningsteknik och mätteknik
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Hjälpsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är en framstående aktör inom sin bransch, känd för sitt fokus på innovation och att bygga starka team med högt engagemang. Ersättning
