Kvalitetsingenjör till energiprojekt i Boden!
2026-02-12
Är du en passionerad och erfaren kvalitetsingenjör som vill vara med och driva den gröna industriomställningen? Vi söker nu en engagerad Site Quality Engineer som vill säkerställa högsta kvalitet i ett av Sveriges mest omfattande energiprojekt. Om du brinner för teknisk kvalitet och vill vara med där det händer, då är detta rollen för dig!
OM TJÄNSTEN
Som kvalitetsingenjör på siten i Boden kommer du att ansvara för att installationsarbetet och dokumentationen uppfyller strikta kvalitetsstandarder. Du arbetar nära entreprenörer för att säkerställa att kvalitetspolicyn efterlevs i praktiken. En central del av rollen är att utföra regelbundna revisioner och inspektioner på siten, vilket omfattar allt från materialmottagning och kalibrering till dokumentkontroll.
Det här är ett konsultuppdrag som vi ser som en långsiktig lösning med en ambition för överrekrytering, förutsatt att alla parter är nöjda.
Du erbjuds
• En nyckelroll i att forma och förbättra leverantörskvalitet.
• En spännande och dynamisk arbetsmiljö med möjlighet till professionell utveckling.
• En engagerad konsultchef är mån om din utveckling.
Dina arbetsuppgifter
• Kontrollera och godkänna arbete på plats: Du gör regelbundna inspektioner på arbetsplatsen för att se till att allt görs på rätt sätt och godkänner de första test-installationerna innan det stora arbetet får fortsätta.
• Hantera och rätta till fel: Om du upptäcker att något inte stämmer ser du till att det rapporteras, diskuteras på veckomöten och att felen rättas till av de som utfört arbetet.
• Ansvara för pappersarbete och ritningar: Du ser till att alla jobbar efter rätt version av ritningarna och att alla ändringar som görs under arbetets gång ritas in direkt på papperskopiorna.
• Granska dokumentation och leveranser: Du kontrollerar att testrapporter lämnas in i tid samt ser till att material som kommer till platsen är helt och att inga viktiga säkerhetsförseglingar har brutits under transporten
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad relevant högskole/universitetsutbildning, gärna civilingenjör inom industriell ekonomi
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift, då språken förekommer i det dagliga arbetet
• Har erfarenhet av arbete med leverantörskvalitet
• Tidigare arbetat med leverantörer, gärna med internationell erfarenhet
Det är meriterande om du har
• Kunskap om Lean eller Six Sigma-metodiker.
• Erfarenhet av att leda interna revisioner.
• Förmåga att utbilda personal inom kvalitetsfrågor.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Självgående och proaktiv med en stark drivkraft
• God förmåga att anpassa dig och samarbeta med olika intressenter
• Kommunikativ och relationsbyggande med en förmåga att skapa förtroende hos leverantörer
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
