Kvalitetsingenjör sökes för uppdrag i Huskvarna!

Vill du bidra till att utveckla kvaliteten i en högteknologisk och växande verksamhet? Vi söker nu en kvalitetsingenjör som vill vara med och stärka kvalitetssäkringen i vår produktion på. Här får du en roll där du både koordinerar kvalitetsarbete och driver långsiktiga förbättringar tillsammans med ett engagerat team.
Start: februari 2026 efter överenskommelse
Slut: december 2026
Som kvalitetsingenjör hos vår kund får du en central roll i att vidareutveckla kvalitetssäkringen i takt med att verksamheten växer. Du ansvarar för att koordinera, rekommendera och planera de kvalitetssäkrande aktiviteter som krävs i både det dagliga arbetet och i de projekt du ingår i.
Du kommer att driva och följa upp förbättringsåtgärder för att säkerställa hög produktkvalitet samt utveckla vår kunds arbetssätt. Arbetet sker både i nära samarbete med produktionsmedarbetare och i tvärfunktionella team där problemlösning och långsiktiga processförbättringar står i fokus. Rollen ger goda möjligheter att forma innehållet utifrån din kompetens och dina intressen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Säkra produktkvalitet och ansvara för kvalitetssäkrande aktiviteter och metoder
* Följa upp kvalitetsläget och initiera nödvändiga åtgärder
* Genomföra rotorsaksanalyser och driva korrigerande åtgärder
* Bidra till att utveckla avdelningens samlade kompetens
* Arbeta nära och stödja produktionspersonal i kvalitetsfrågor
Du blir en del av ett nybildat team med ansvar för produktionstekniska frågor inklusive produktionskvalitet. Du rapporterar till produktionsteknik och har även en stark koppling till kvalitetsavdelningen samt ett nära samarbete med inköpskvalitet.
Du som söker
Vi söker dig som har ett prestigelöst och nyfiket förhållningssätt. Du tycker om att arbeta analytiskt och lösningsfokuserat och har ett naturligt kvalitetsdriv i allt du gör. Rollen passar dig som trivs med många kontaktytor och som gillar att vara den som håller ihop kvalitetsarbetet mellan olika funktioner.
Du är trygg i att ta ansvar för dina uppgifter och att arbeta både självständigt och i team. För att lyckas i rollen behöver du vara kommunikativ och kunna förklara kvalitetsrisker på ett övertygande och pedagogiskt sätt. Du behärskar svenska och engelska väl i både tal och skrift.Kvalifikationer
* Ingenjörsbakgrund eller motsvarande kompetens med inriktning mot kvalitet
* God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
* Förmåga att presentera, förklara och kommunicera kvalitetsrisker tydligt
Meriterande
* Erfarenhet av arbete i produktionsnära miljö
* Kunskap om ISO 9001 och ISO 14001
* Erfarenhet av IPC-610 och IPC-620
* Kunskap inom Lean Six Sigma och DMAIC
Din anställning
Tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Jefferson Wells men du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Det här är ett konsultuppdrag som varar ca 10 månader.
Om Jefferson Wells
Som konsult på Jefferson Wells får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Therese Johansson via e-post: Therese.johansson@manpower.se
Vi ser fram emot att höra av dig! Ersättning
