Kvalitetsingenjör | Siemens Energy | Konsultuppdrag
2025-09-10
Vi söker en kvalitetsingenjör till ett uppdrag inom Additiv Tillverkning hos Siemens Energy i Finspång. Du kommer att arbeta i en tekniskt avancerad miljö med fokus på kvalitetssäkring, riskanalys och processtyrning. Rollen innebär nära samarbete med produktion, teknik och leverantörer för att driva förbättringsinitiativ och utveckla kvalitetsrutiner.
Vi söker nu en konsult till rollen som kvalitetsingenjör för ett uppdrag inom Additiv Tillverkning för uppdrag hos vår kund Siemens Energy AB i Finspång. Du kommer att arbeta i en tekniskt avancerad miljö där kvalitet är en central del av verksamheten.Publiceringsdatum2025-09-10Dina arbetsuppgifter
• Leda och genomföra PFMEA-analyser för att identifiera och förebygga risker i additiva tillverkningsprocesser.
• Implementera och följa upp SPC-metoder för statistisk processtyrning.
• Utföra mätsystemanalyser (MSA) för att säkerställa tillförlitliga mätdata.
• Samverka med produktion, teknik och leverantörer för att driva förbättringsinitiativ.
• Bidra till utvecklingen av kvalitetsrutiner och standarder inom additiv tillverkning.Profil
• Teknisk utbildning inom exempelvis maskinteknik, produktion eller kvalitet.
• Erfarenhet av PFMEA, SPC och MSA i industriell miljö.
• Ett genuint teknikintresse och förmåga att förstå komplexa tekniska system.
• God samarbetsförmåga och vana att arbeta tvärfunktionellt.
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är ett krav.
Erbjudande
Som konsult på Jefferson Wells erbjuds du möjligheten att utveckla dina kunskaper i uppdrag hos några av Sveriges största företag inom flera olika branscher. På Jefferson Wells är vi stolta över våra konsulter och tillsammans hittar vi rätt utmaningar för dig. Vi arbetar tillsammans med din karriärplan, så att både du och din konsultchef har förståelse för just dina mål och vilka kompetenser som du vill utveckla. Ersättning
