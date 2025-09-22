Kvalitetsingenjör, QA-Specialist, GMP-specialist
2025-09-22
Birka BioStorage AB är ett växande företag som erbjuder säker förvaring och distribution av kunders forskningsprover, referensprover, läkemedel, aktiva substanser mm enligt GMP och GDP. Kunderna är svenska och globala företag och verksamheten finns i Lund. Nu förbereds driftsättning av ny byggnad och nya tjänster introduceras. Idag är vi 18 dedikerade medarbetare, fördelade över logistik, teknik och administration.
Vi söker dig som vill vara med vår spännande resa och stärka vår QA funktion. Du har erfarenhet från kvalitetsarbete och vill nu utvecklas i en långsiktig och innovativ verksamhet. Vår verksamhet har begränsat Eur GMP tillverkningstillstånd med inriktning på förvaring och logistik liksom begränsat GDP tillstånd för förvaring och distribution av prövningsläkemedel och aktiva substanser inom olika temperaturintervall.
Arbetsuppgifter kan tillsammans med övrig QA-funktion komma att innebära att:
Etablera och anpassa styrdokument och instruktioner (SOPar)
Ta fram utbildningsdokumentation och kontinuerlig träning för nyanställda
Medverka i granskning, utredning, bedömning, av övervakningsdata, avvikelser, valideringsdokumentation, ändringsärenden, riskanalyser och övriga kvalitetsdokument så som loggböcker och underhållsdokumentation
Medverka i leverantörsaudits och uppdatera den kritiska leverantörslistan/planen
Medverka i internaudits, kundaudits och myndighetsaudit
Följa upp förbättringsåtgärder inom kvalitetssäkring
Delta i nya interna utvecklingsprojekt
Utreda CAPA ärenden
Författa/uppdatera kvalitetsavtal med kunder och leverantörer
Medverka i nya kundprojekt från QA-perspektiv

Profil
För att lyckas och trivas i rollen är du en positiv och lösningsorienterad person som trivs med nya utmaningar hela tiden och kan hantera ett stort kontaktnät och bred samverkan inom olika funktioner. Du behöver, tillsammans med övrig QA utveckla ett helhetsperspektiv och växla mellan verksamhetsutveckling och kundfokus. Du har förmågan att kommunicera på ett förtroendeingivande sätt, vara ansiktet utåt i kvalitetsfrågor och se verksamhetens bästa i första hand.
Meriterande
Arbetat med Quality Assurance eller Quality Control inom läkemedels- eller medicinteknikbranschen eller liknande industri.
Erfarenhet från GDP (Good Distribution Practice)
Arbetat inom en granskningsfuktion

Övrig information
Arbetsplatsen ligger cirka tre kilometers gångväg från närmaste hållplats för kollektivtrafik, och på grund av arbetets utformning är det inte möjligt att arbeta hemifrån.
Vi erbjuder intern utbildning, en lugn och harmonisk arbetsmiljö.
Vi tillämpar kollektivavtal.
Birka BioStorage AB undanber ej efterfrågad hjälp från rekryteringsfirmor för denna tjänst.

Så ansöker du

Sista dag att ansöka är 2025-10-22
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: rekrytering@birkabiostorage.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Birka Biostorage AB
(org.nr 556838-9703), http://www.birkabiostorage.com
Odarslövs Gård 332

225 92 LUND

Kontakt
)
225 92 LUND Kontakt
Ali Ismail
ali.ismail@birkabiostorage.com
0708188558
9519452