Kvalitetsingenjör med utvecklingspotential till Part Construction!
2025-09-02
Vill du starta din karriär i en roll där du får växa, utvecklas och ta ansvar?
Part Construction söker nu en kvalitetsingenjör till vårt team! Det här är en fantastisk möjlighet för dig som är nyexaminerad eller har några års erfarenhet inom teknik, industriell ekonomi eller ingenjörsyrket och vill bygga en långsiktig karriär inom kvalitet och service.
Om Part Construction
Part Construction är en ledande aktör inom prefabricerade badrumslösningar och har i över 30 år utvecklat produkter med hög kvalitet och innovativ design. De kombinerar modern teknik med hållbara material för att skapa badrum som håller länge och ger en optimal användarupplevelse.
Deras kultur präglas av samarbete, engagemang och en vilja att alltid utvecklas. Hos dem lyssnar de på varandra och tror på att skapa en arbetsplats där alla trivs och får möjlighet att växa.
Om rollen
Som kvalitetsingenjör hos PART får du en viktig roll i att säkerställa att deras produkter uppfyller högsta kvalitetsstandard och att kundens behov alltid tillgodoses. Du blir en nyckelspelare i att förbättra deras processer och höja kvalitetsnivån i deras produkter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Besikta och kvalitetssäkra deras produkter på olika produktionsplatser
• Utföra rotorsaksanalyser vid kvalitetsavvikelser och föreslå förbättringsåtgärder
• Hantera och följa upp reklamationer och klagomål
• Stötta och ansvara för befintliga typ godkännanden
• Samverka med produktion och konstruktion för att säkerställa hög kvalitet
• Resa till olika produktionsenheter och kundanläggningar vid behov
• Stötta och utveckla deras processer inom kvalitetskontroll och servicekoordinering
Vi söker dig som:
• Är nyexaminerad eller har några års erfarenhet inom teknik, industriell ekonomi eller liknande ingenjörsutbildning
• Har god förståelse för produktion, konstruktion och kvalitetsarbete
• Är kommunikativ och duktig på att skapa goda relationer med kunder och kollegor
• Är flexibel, självständig och prestigelös
• Har ett analytiskt synsätt och kan ta egna initiativ för att lösa problem
• Har B-körkort och kan resa i tjänsten vid behov
Vi erbjuder:
• En spännande och utvecklande roll i en växande verksamhet
• Handledning och stöd för att du ska kunna växa i din roll
• En arbetsplats med högt engagemang och god sammanhållning
• Möjlighet till en långsiktig karriär och utveckling inom företaget
• Friskvårdsbidrag
• Flexibla arbetstider
Tycker du det här låter intressant?
Sök i så fall omgående, intervjuer kommer att ske löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placering: Kalix.
Arbetstider: Dagtid
Omfattning: Heltid med inledande provanställning 6 månader
Vid frågor kontakta ansvarig rekryteringskonsult: asa@nordiskkompetens.se
