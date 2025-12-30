Kvalitetsingenjör med möjlighet att växa till Kvalitetschef

Libera i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Eskilstuna
2025-12-30


Visa alla maskiningenjörsjobb i Eskilstuna, Kungsör, Västerås, Strängnäs, Hallstahammar eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Libera i Sverige AB i Eskilstuna, Kungsör, Västerås, Strängnäs, Köping eller i hela Sverige

Vi söker en kvalitetsingenjör till Kungsörs Mekaniska Verkstad, KMV, som vill vara med och driva både vardagens förbättringar och framtidens utveckling. I rollen blir du en viktig del av kvalitetsteamet, nära produktionen och med möjlighet att växa in i rollen som kvalitetschef.
Uppdraget
Du kommer att arbeta brett, från operativt kvalitetsarbete till mer strategiska frågor. Du driver avvikelsehantering och rotorsaksanalyser, följer upp rutiner och utvecklar processer som gör företaget ännu starkare. En viktig del av uppdraget är också mätning, dokumentation och utveckling av deras mätteknik.
I rollen kommer du bland annat att:

Ansvara för dokumentation, spårbarhet och revisioner

Utveckla processer och rutiner för att säkra kvalitet i hela kedjan

Skapa och följa upp arbets- och kontrollinstruktioner

Driva och utföra företagets avvikelsehantering både internt och extern

Delaktig vid förfrågningar på nya jobb

Ansvara för FTI samt leveranskontroll

Du kommer att arbeta med att upprätthålla ledningssystem ISO 9001, ISO 14001 samt arbeta mot målbilden ISO 45001/IATF. Vid interna och externa revisioner är det du som tar rollen som lagkapten och lotsar organisationen med trygg hand genom processen.
Vem du är
Vi söker dig som har erfarenhet av kvalitetsarbete inom tillverkande industri och vill ta nästa steg i karriären. Du har god förståelse för ritningsläsning och mätteknik, och det är meriterande om du har arbetat med skärande bearbetning och programmering av mätmaskiner.
Som person är du analytisk och drivande men också en lagspelare som gillar att samarbeta. Du har förmågan att se detaljerna men tappar inte bort helheten, du arbetar strukturerat och systematiskt men också praktiskt och flexibelt. Framför allt har du viljan att utvecklas, både i rollen och som en framtida ledare.
För att lyckas i rollen ser vi att du:

Har erfarenhet av hela kvalitetsarbete inom tillverkande industri: avvikelse- & rotorsaksarbete, kundkontakt, mätning och programmering

Trivs med att lösa problem och driva förbättringar

Har en god kommunikativ förmåga och kan stötta både kollegor och kunder i kvalitetsfrågor

Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska

Kungsörs mekaniska verkstad
KMV är en del av XANO-koncernen, en internationell industrigrupp som samlar entreprenörsdrivna bolag inom tillverkningsindustrin. KMV är svensk leverantör inom bland annat försvarsindustrin som levererar komplexa komponenter med höga krav på kvalitet.
Hos KMV kombineras avancerad teknik med lång erfarenhet inom långhålsborrning och hening och de levererar lösningar till kunder med högt ställda krav. Som medarbetare blir du en viktig del av en stark koncern men också ett nära och familjärt team i Kungsör.
Rekryteringsprocessen
Detta är en direktrekrytering där Libera sköter rekryteringsprocessen och alla frågor kring processen besvaras av Liberas rekryterare.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut, tillträde till tjänsten sker gärna omgående för rätt kandidat. Ansökan ber vi dig skicka via annonslänken för korrekt hantering av CV och personuppgifter.
I denna rekrytering utför vi ett utdrag ur belastningsregistret vid eventuell anställning. Genom att ansöka denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi utför detta moment.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6497189-1769285".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Libera i Sverige AB (org.nr 559155-5007), https://jobb.libera.se
Kungsgatan 92 (visa karta)
632 21  ESKILSTUNA

Arbetsplats
Libera

Jobbnummer
9665728

Prenumerera på jobb från Libera i Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Libera i Sverige AB: