Kvalitetsingenjör med fokus på mätteknik
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Maskiningenjörsjobb / Västerås
2025-11-07
Vi söker en Kvalitetsingenjör med fokus på mätteknik till ett spännande konsultuppdrag hos en internationell industrikund i Västerås. I rollen får du en central funktion inom kvalitetsarbetet, där du ansvarar för att säkerställa hög kvalitet på inkommande material och komponenter genom avancerad mätteknik, kalibrering och tekniskt stöd till både produktion och utvecklingsavdelningar.
Uppdraget passar dig som har ett starkt tekniskt intresse, trivs i en analytisk och noggrann roll samt drivs av att förbättra processer och bidra till hög standard inom kvalitetssäkring.
Arbetsuppgifter
Utföra kvalitetskontroll av material och komponenter med hjälp av mätutrustning (CMM).
Programmera och köra mätmaskiner samt analysera mätresultat.
Kalibrera mätverktyg och instrument.
Verifiera och dokumentera mätresultat för att säkerställa överensstämmelse med tekniska standarder och specifikationer.
Ge tekniskt stöd till produktion, kvalitet, forskning & utveckling samt projektteam vid mät- och verifieringsaktiviteter.
Samarbeta med inköp, produktion och utveckling för att förbättra den övergripande kvaliteten på inköpta material.
Bidra till kontinuerlig utveckling av mättekniker och kvalitetsprocesser.
Arbeta i enlighet med företagets riktlinjer och värderingar gällande säkerhet, kvalitet och integritet.
Kvalifikationer
Skall-krav:
Högskoleingenjörsexamen eller motsvarande teknisk bakgrund.
Minst 3 års erfarenhet av liknande roll inom mätteknik eller kvalitetskontroll.
Mycket god teknisk förståelse för mekaniska komponenter, motorer och växlar.
Erfarenhet av CMM-programvara såsom Quindos, PC-DMIS eller Calypso.
Förmåga att tolka tekniska ritningar; erfarenhet av CAD/SolidWorks är meriterande.
Analytisk, självgående och lösningsorienterad med ett strukturerat arbetssätt.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet från internationell industriell miljö.
Erfarenhet av förbättringsarbete inom kvalitet eller produktion.
Villkor
Start: 1 december 2025 Omfattning: Heltid, 40 timmar/vecka Placering: Västerås, på plats (0 % distansarbete) Ansök senast: 12 november 2025
Vi arbetar löpande med urval och presentation av kandidater. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Ett uppdaterat CV där det tydligt framgår att du uppfyller skall-kraven är en förutsättning för att kunna bli aktuell för rollen.
Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida Ersättning
