Kvalitetsingenjör inom Supply Chain & hållbarhet till Axis Communications
2026-01-21
Är du en person som tycker att produktkvalitet är viktigt och är intresserad av leveransprocesser? Gillar du att arbeta i en global miljö och vara ansvarig för att säkra leveranser och produkter till kund? Tycker du att det är roligt att lösa problem tillsammans med andra? Då kan detta vara rollen för dig!
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu en Supply Chain Quality and Sustainbility Engineer som kommer att ingå i Configuration and Logistic Center (CLC) Quality Control-teamet hos Axis Communications på Maskinvägen i Lund. Teamet ansvarar för kvalitetssäkringen på Axis Communications åtta CLC globalt, där de stöttar och vägleder varje CLC:s kvalitetsorganisation i alla kvalitetsrelaterade frågor. Detta inkluderar bland annat revisioner, leverantörskontakter, produktinspektioner och att fastställa processer för kvalitetskontroller. Teamet ansvarar även för kommunikation med interna och globala intressenter samt genomför utredningar på CLC:erna. De är också en del av Global Supply Chain-organisationen och deltar i tvärfunktionella aktiviteter för att säkerställa kundnöjdhet.
Förutom att huvudsakligen driva kvalitetsarbete, kommer du att balanserar du daglig kvalitetssupport med en strategisk inriktning mot miljö och hållbarhet. Du blir en viktig brygga mellan de globala CLC:erna och den interna hållbarhetsfunktionen. Du kommer vara med och driva utvecklingen mot ambitiösa miljömål och bredda teamets kompetens inom miljö och hållbarhet.
Rollen kommer att vara baserad i Lund, tillfälliga resor kommer att betraktas som en naturlig del av jobbet.
Du erbjuds
• Ett givande konsultuppdrag på Academic Work, med chans till långsiktighet i rollen hos Axis Communications.
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att fungera som en nyckelperson inom kvalitetsmanagement, samtidigt som du aktivt driver och utvecklar företagets miljö- och hållbarhetsarbete i samarbete med globala kundlogistikcenter och interna hållbarhetsfunktioner. Det innefattar bland annat följande arbetsuppgifter:
• Övervaka, analysera och förbättra kvalitetsresultat och utveckling, både internt och globalt, med hjälp av statistiska metoder, dataanalysverktyg samt att utveckla processer och instruktioner på CLC:erna (Configuration Logistics Center)
• Koordinera kvalitetsfrågor inom ditt team och över Axis, samt samarbeta med leverantörer för att säkerställa kvaliteten på inkommande och utgående material och produkter
• Leda utredningar av rapporterade avvikelser, implementera korrigerande och förebyggande åtgärder, samt driva och följa upp utredningar
• Hantera statistik och KPI:er (Key Performance Indicators), och aktivt delta i och leda förbättringsaktiviteter med hjälp av rotorsaksanalyser (RCA), lean-metoder och andra beprövade tekniker
• Driva processförbättringar tillsammans med tvärfunktionella team med särskilt fokus på kvalitet, miljö och hållbarhet.
• Genom att använda ledningssystem som ISO 9001 och ISO 14001 säkerställer du att våra partnerns kvalitets- och miljökrav uppfylls.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning i kvalitetsledning eller ett relaterat område, exempelvis miljö och hållbarhet
• Har kunskaper relaterade till miljö och hållbarhet
• Har starka färdigheter i dataanalysverktyg och ERP-system
• Har bra förståelse för Supply Chain och kvalitetsledningsprinciper
• Är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift - då båda språk förekommer i det dagliga arbetet
• Har svenskt B-körkort
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att arbeta i en global organisation och samarbeta med olika kulturella bakgrunder
• Six Sigma-certifiering (t.ex. Green Belt, Black Belt)
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ansvarstagande
• Ordningssam
• Hjälpsam
INFORMATION OM FÖRETAGET
HÄR kan du läsa mer om Axis Communications!
