Kvalitetsingenjör inom Mekanik till Forsmark
2025-10-18
En spännande och samhällsviktig verksamhet väntar dig på Forsmark. Här har du chansen att bidra till Sveriges fossilfria elförsörjning genom att jobba som kvalitetsingenjör inom Mekanik. Varmt välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Som kvalitetsingenjör kommer du att arbeta med att granska och verifiera konstruktions- och tillverkningsunderlag för mekaniska delar. Du bidrar till att säkerställa att inköp, ombyggnationer och installationer följer interna krav och externa regelverk, ofta i ett självständigt arbete med stort eget ansvar.
Du erbjuds
• Att bli en del av ett företag med goda karriärsmöjligheter
• En utbildningsbudget som anpassas utifrån dina kompetenser och intresse
• Kollektivtrafik som är anpassad efter Forsmarks arbetstider
• Lönetillägg för dig som pendlar minst 5 mil till Forsmark, exempelvis för dig som bor i Uppsala, Gävle eller Tierp
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-18Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett brett ansvar för mekanisk kvalitetskontroll genom hela livscykeln, från tidiga inköpsfaser till installation och uppföljning. Du kommer att arbeta med dokumentgranskning, kravställning och säkerställa efterlevnad av både interna och externa regler.
• Granska ritningar från konstruktörer
• Kravställning och verifiering av reservdelar och utrustning
• Granska underlag för ombyggnationer och installationer
• Ha kontakt med myndigheter som SSM i kvalitetsfrågor
• Utföra installationskontroller på egen verkstad
VI SÖKER DIG SOM
• Tidigare erfarenhet av tekniskt kvalitetsarbete
• Flytande i svenska och engelska, i tal och skrift
• Eftergymnasial utbildning som ingenjör
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet som t.ex. processingenjör eller konstruktör med kontakt mot kvalitetskontroll (QC)
• Kunskap om Pressure Equipment Directive (PED 2014/68/EU)
• Teoretisk kunskap inom svetsning, t.ex. IWS
• Förståelse för flödesscheman
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Noggrann
• Kvalitetsmedveten
• Flexibel
• Prioriteringsförmåga
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Du kan läsa mer om Forsmark här Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115198". Omfattning
