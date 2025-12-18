Kvalitetsingenjör inom industriproduktion
2025-12-18
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.
Vill du jobba med hela världen men samtidigt ha en trygg samhörighet i ett härligt team med andra specialister där alla bidrar med värdefull kompetens, erfarenhet och glädje?
Vi söker nu kvalitetsingenjörer som vill vara med och koordinera kvalitetssäkring inom produktion eller i projekt. Här får du möjlighet att bidra med bl.a kompetens inom kvalitetsstandarder och kommunicera ut krav och förväntan som ställs. I rollen som kvalitetsingenjör koordinerar, rekommenderar och planerar du kvalitetssäkrande aktiviteter som skall utföras i produktion eller tilldelade projekt.
Du driver och ansvarar för förbättringsåtgärder för att kontinuerligt förbättra kvalitén på våra kunders produkter och vårt sätt att arbeta. Detta både genom att tillsammans med tvärfunktionella team hitta lösningar på uppkomna problem samt att långsiktigt arbeta med kvalitets och processförbättrande åtgärder.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:
Säkra produktkvalitet samt ansvara över kvalitetssäkrande aktiviteter och arbetssätt.
Löpande följa upp kvalitetsläget och vid behov initiera kvalitetssäkrande åtgärder.
Driva rotorsaksanalyser och korrigerande åtgärder.
Deltaga i förberedelser och genomförande av granskningar och besluts forum.
Bidra med att bredda avdelningens samlade kompetens.
Till vårt marknadsområde Quality Engineering (QE) söker vi nu nya medarbetare till flera av våra kontor i Sverige. I vårt team är vi allt från nyexaminerade till seniora med en bred kompetens inom kvalitet, svets och material.Kvalifikationer
Lämplig utbildning är civilingenjör alternativt högskoleingenjör med några års arbetslivserfarenhet eller motsvarande förvärvad erfarenhet från arbetslivet.
Det är meriterande om du har något av följande erfarenheter:
ISO 9001, ISO 14001 och/eller EN9100
8D, Six Sigma, RCA, FMEA.
APQP/PPAP
IPC-610, IPC-620 och IPC-640
FAI (First Article Inspection), enligt EN9102
Som person är du driven och ansvarstagande. Vi tror även att du är en god kommunikatör med god förmåga att rapportera och presentera kvalitetsrelaterade milstolpar. Du trivs med att samarbeta i grupp men även självständigt under eget ansvar.
Eftersom mycket av arbetet även kan vara mot internationella kunder behärskar du både svenska och engelska i tal och skrift.
Befattningen kan kräva att du genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Svenskt medborgarskap är ett krav för den här tjänsten.
Ytterligare information
Är du intresserad av att jobba i ett teknikintresserat gäng med kunniga specialister, där vi lär av varandra och det ges goda möjligheter för utveckling? Då söker du dig till rätt team!
Quality Engineering erbjuder en mångfald bland kollegor med olika specialistområden, en bredd på uppdrag och en möjlighet att själv utvecklas åt det håll man vill!
AFRY är en arbetsplats med framåtanda och trygghet i form av kollektivavtal och personalförmåner för samtliga av våra medarbetare. Vår personalklubb arrangerar sociala aktiviteter på och utanför kontoret. Allt från skidresor, sjunga i kör till att spela brädspel - det finns något för alla.
Har du frågor gällande tjänsten, kontakta rekryterande chef Johan Andersson, johan.h.andersson@afry.com
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Fanny Sjödell, fanny.sjodell@afry.com
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Vi har ej möjlighet att ta emot ansökningar via e-post. Sista ansökningsdag är 18 januari. Det går bra att skicka in din ansökan tidigare men vi kommer gå igenom majoriteten av ansökningarna först efter julledigheten.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
