Kvalitetsingenjör inom el till Siemens Energy
Skill Rekrytering & Bemanning AB / Elektronikjobb / Finspång Visa alla elektronikjobb i Finspång
2025-08-13
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Rekrytering & Bemanning AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Söderköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-13Om företaget
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik. Arbetsuppgifter
Som kvalitetsingenjör inom el ingår du i ett kvalitetsfokuserat team nära slutmontaget på Siemens Energy. Ditt uppdrag är att säkerställa att alla elinstallationer uppfyller gällande krav, standarder och ritningsunderlag. När Ex (ATEX) är aktuellt ansvarar du för att installationen uppfyller kraven enligt gällande standarder.
Exempel på arbetsuppgifter:
Delta i montageklareringsmöte
Inspektera och dokumentera elinstallationer före, under och efter montage
Utföra verifiering och detaljerade inspektioner enligt Ex-lista
Utfärda och följa upp avvikelserapporter (NCR)
Delta vid final inspection och shipment release
Vara ett stöd för montagegruppen i kvalitetsfrågor och främja "rätt från mig"-tänket
Bidra till och uppmuntra ständiga förbättringar i arbetssätt och processer
#LI-DNI Profil
Vi söker dig som har:
Elingenjörsexamen eller gymnasiekompetens inom el kombinerat med flera års erfarenhet inom elinstallation
God förståelse för ATEX och LVD (Lågspänningsdirektivet)
Erfarenhet av kvalitetsarbete inom tillverkande industri
Förmåga att arbeta strukturerat och med stor noggrannhet
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande:
IECEx-kompetens
Erfarenhet av elkonstruktion
Erfarenhet av SAP och PLM-system
Ansökningsförfarande
Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Emelie Svedstam, emelie.svedstam@skill.se
eller ring 011-470 53 00. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556685-8618), https://skill.se/ Jobbnummer
9456099