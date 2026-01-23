Kvalitetsingenjör en nyckelroll för vår kund
Som Kvalitetsingenjör hos oss får du en central roll i att utveckla, säkerställa och driva vårt kvalitets- och miljöarbete framåt. Du kommer att arbeta både administrativt och praktiskt, nära verksamheten och i dialog med kollegor, kunder och leverantörer. Rollen passar dig som trivs med att ta ansvar, skapa struktur och göra verklig skillnad i organisationens interna processer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Driva avvikelsehantering genom rotorsaksanalyser och förebyggande åtgärder. Du säkerställer att åtgärder genomförs, följer upp effekter och sammanställer resultat i tydliga rapporter.
Utveckla och förvalta kvalitetsdokumentation såsom arbets- och kontrollinstruktioner, rutiner och processbeskrivningar. Du ansvarar även för kalibrering av verktyg och mätinstrument.
Använda etablerade kvalitetsmetoder som 8D, FMEA, 5 varför, lean, Pareto och andra verktyg för systematiskt förbättringsarbete.
Delta vid besök, revisioner och kunddialoger, där du representerar verksamheten och förstår krav och behov från kunder, leverantörer och andra intressenter.
Övervaka och hantera kemikalier i produktionen och säkerställa korrekt dokumentation, lagring och hantering enligt interna rutiner och lagkrav.
Genomföra interna ronderingar inom området, identifiera förbättringsområden och följa upp att åtgärder genomförs.
Driva och/eller delta i bredare förbättringsprojekt, där du får möjlighet att påverka processer, arbetsmetoder och resultat på ett mer övergripande plan.
Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, och planerar att införa ISO 45001 under 2026.
Du rapporterar till vår HSEQ-chef och arbetar nära våra kvalitetstekniker inom avdelningen.
Vem är du?
Vi söker dig som har en relevant utbildning inom kvalitet och miljö samt några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna från tillverkningsindustrin.
Du behärskar obehindrat svenska och engelska i tal och skrift samt är van att arbeta i affärssystem, Sharepoint, Office-program och är bekväm med olika tekniska hjälpmedel och nya arbetssätt.
Som person är du självgående, social och driven, med ett stort ansvarstagande för både kvalitet och dina arbetsuppgifter. Du trivs med eget ansvar och har förmågan att planera, strukturera och prioritera ditt arbete även när tempot är högt och när snabba vändningar krävs. Vi värdesätter flexibla och entusiastiska medarbetare med en bred kompetens och en stark vilja att hjälpa andra.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, där rätt inställning är av avgörande betydelse. Det är viktigt att du trivs när det händer mycket omkring dig, samtidigt som du är prestigelös och ödmjuk samt prioriterar laget framför jaget. Du ska arbeta för att skapa trivsel och gemenskap samt vara en förebild för vårt företag och våra produkter. Du är duktig på att arbeta självständigt och ta egna initiativ men kan även samarbeta och arbeta i team.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en varierande heltidstjänst vid vår fabrik i Vislanda, med tillträde enligt överenskommelse. Du får ta stort ansvar och ägarskap över dina arbetsområden, samtidigt som du samarbetar nära kunniga och engagerade kollegor i ett framgångsrikt företag som gör skillnad - våra produkter inom medicinteknik räddar liv medan andra bidrar till nya forskningsupptäckter.
Hos Scanditronix får du arbeta i en framtidsorienterad organisation med fokus på kvalitet, miljö och förbättringsarbete.
Vi är stolta över vår familjära kultur där det är högt i tak, idéer uppskattas samt arbetsglädje och trivseln står i fokus.
