Kvalitetsingenjör
Northcon AB / Maskiningenjörsjobb / Västerås Visa alla maskiningenjörsjobb i Västerås
2026-07-24
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Vi söker nu en Kvalitetsingenjör till vår kund, en global aktör som levererar produkter till ett flertal olika branscher.
Om rollen
Som Kvalitetsingenjör arbetar du nära produktion, teknik, underhåll, inköp och sälj för att säkerställa och utveckla kvalitetsarbetet i produktion och processer.Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Driva och delta i kvalitetsförbättrande projekt inom produktion och verksamhet.
Utreda kvalitetsavvikelser samt genomföra rotorsaksanalyser.
Ansvara för korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA).
Hantera interna och externa reklamationer.
Analysera kvalitetsdata och identifiera trender, risker och förbättringsmöjligheter.
Medverka vid kund- och leverantörsrelaterade kvalitetsfrågor.
Säkerställa att processer följer gällande kvalitetskrav och standarder.
Delta vid interna och externa revisioner.
Arbeta aktivt med Lean, Six Sigma och ständiga förbättringar.
Utbilda och stötta organisationen i kvalitetsrelaterade frågor.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Högskole- eller civilingenjörsexamen, gärna inom materialteknik, maskinteknik, industriell ekonomi, kvalitetsutveckling eller liknande.
Minst 2–5 års erfarenhet av kvalitetsarbete inom tillverkande industri eller processindustri.
Erfarenhet av kvalitetsverktyg såsom 8D, FMEA, SPC, MSA och rotorsaksanalys.
God kunskap om kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001, ISO 45001 och ISO 14001.
Erfarenhet av avvikelsehantering och förbättringsarbete.
God förmåga att analysera data och omsätta resultat i konkreta åtgärder.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande
Kunskap inom Lean Manufacturing.
Certifiering eller utbildning inom Six Sigma Green Belt eller Black Belt.
Erfarenhet av intern- och externrevision.
Om NORTHCON
På Northcon blir du del av ett växande team där din kompetens verkligen gör skillnad. Vi erbjuder utmanande uppdrag inom kvalitet, compliance, process och verksamhetsutveckling där du får frihet, ansvar och stora möjligheter att utvecklas.
Ansökan Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag. Har du några frågor är du välkommen att mejla oss eller använda vår chatt så svarar inom kort.
Välkommen med din ansökan!
Vi väljer att inte ta emot några samtal från säljare och rekryterare i denna process. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8124802-2115668". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Northcon AB
(org.nr 559218-4740), https://ledigajobb.northcon.se
Egilsvägen 82 (visa karta
)
723 55 VÄSTERÅS Arbetsplats
Northcon Jobbnummer
10011219