Kvalitetsingenjör
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Vi på Combitech i Stockholm söker kvalitetsingenjörer till uppdrag inom försvarsindustri, fordonsutveckling och annan avancerad tillverkningsindustri. Våra kunder står inför höga krav på kvalitet, spårbarhet och kontinuerliga förbättringar, och vi ser därför ett ökat behov av kvalificerade kvalitetsingenjörer som vill vara med och utveckla framtidens produkter och processer. Som kvalitetsingenjör hos oss blir du en del av ett team med bred teknisk kompetens där du får möjlighet att utvecklas genom varierande uppdrag hos några av Sveriges mest teknikintensiva företag.
Din roll som kvalitetsingenjör
Som kvalitetsingenjör arbetar du med att säkerställa och utveckla kvalitetsarbetet genom hela produktens livscykel. Du driver förbättringsinitiativ, analyserar avvikelser och bidrar till att skapa effektiva processer som stödjer verksamhetens mål. I rollen arbetar du med avvikelsehantering och genomför rotorsaksanalyser för att identifiera bakomliggande orsaker till problem. Du tar fram, implementerar och följer upp korrigerande och förebyggande åtgärder samt ansvarar för att planera och genomföra både interna och externa revisioner. Vidare arbetar du med kvalitetsuppföljning genom analys av nyckeltal och bidrar till utveckling och förbättring av processer och arbetssätt. Du ger också stöd till produktion, utveckling och projektverksamhet och arbetar kontinuerligt med att utveckla och säkerställa efterlevnad av kvalitetsledningssystem och relevanta standarder.
Utöver det operativa kvalitetsarbetet får du möjlighet att vara en viktig rådgivare i verksamheten och bidra till att skapa långsiktiga förbättringar. För rätt person finns goda möjligheter att successivt ta ett större ansvar inom kvalitetsledning, verksamhetsutveckling och förbättringsarbete. På Combitech erbjuder vi kontinuerlig kompetensutveckling, interna nätverk och erfarenhetsutbyte med kollegor från olika teknikområden. För det mesta arbetar du ute hos kund, men beroende på uppdrag finns även möjlighet att utgå från vårt kontor i Alvik.
Vem är du?
Vi söker dig som har en ingenjörsutbildning eller annan relevant teknisk bakgrund och som har erfarenhet av kvalitetsarbete inom tillverkande industri. Du känner dig trygg i att självständigt driva kvalitetsfrågor och förbättringsinitiativ och har arbetat med områden som avvikelsehantering, rotorsaksanalyser samt framtagning och uppföljning av korrigerande och förebyggande åtgärder. Du har även erfarenhet av kvalitetsledningssystem, interna och externa revisioner samt analys och uppföljning av kvalitetsdata och nyckeltal.
Det är meriterande om du har erfarenhet från försvarsindustri, fordonsindustri eller annan reglerad verksamhet där kraven på kvalitet, dokumentation och spårbarhet är höga. Har du dessutom kunskap inom exempelvis ISO 9001, AS9100, Lean, Six Sigma eller arbetat med verksamhetsutveckling och förbättringsarbete ser vi det som ett plus.
Som person är du analytisk, strukturerad och lösningsorienterad. Du har förmåga att se både detaljer och helhet och trivs med att samarbeta med människor från olika delar av verksamheten. Du är kommunikativ och har lätt för att skapa förtroende, och ser det som en naturlig del av ditt arbete att omsätta kvalitetskrav till praktiska och verksamhetsnära lösningar. Vi tror också att du drivs av utveckling och vill vara med och påverka hur framtidens kvalitetsarbete bedrivs hos våra kunder.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker efter sista ansökningsdag. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom och gör skillnad
På Combitech har vi ett löfte: vi investerar i våra medarbetare. Våra kunder förväntar sig att vi ska ligga i absolut framkant och kunna lösa även de svåraste problemen, därför behöver vi ständigt utvecklas, som företag, som team, och som individer.
Hos oss har du möjlighet att göra karriär och utmana dig själv som ledare, men också fördjupa din expertis och din domänkunskap. Vi brukar säga att här kan du byta jobb utan att byta arbetsgivare. Du kan arbeta med en mängd olika sektorer, branscher, tekniker, uppdragsgivare och projekt. Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson/rekryterande chef: amanda.holmberg@combitech.com
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech Aktiebolag
(org.nr 556218-6790)
Gustavslundsvägen 42 (visa karta
)
167 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Combitech Jobbnummer
9997419