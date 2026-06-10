Kvalitetsingenjör
NDP IT AB / Maskiningenjörsjobb / Landskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Landskrona
2026-06-10
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Rollen som kvalitetsingenjör innebär att du tillsammans med andra i ditt team arbetar i nära anslutning till produktionen inom marin industri. Arbetsuppgifterna är varierande och du kommer att arbeta med problemlösning, koordinering och drivande av ärenden, utredningar och förbättringsinitiativ, inspektioner av detaljer samt hantering av avvikelser i produktionen.
Du kommer också att ingå i stödteamet för aktuellt produktionsavsnitt och arbeta nära produktionsledare, produktionstekniker och produktionsplanerare.Publiceringsdatum2026-06-10Bakgrund
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och tror att du är en kommunikativ person som trivs med att arbeta tillsammans med olika arbetsgrupper och funktioner. Du gillar att samarbeta med andra och driver projekt och arbete framåt både självständigt och i grupp.
Vi ser att du:
Har minst gymnasiekompetens inom teknikområdet eller motsvarande, alternativt längre arbetslivserfarenhet.
Har mycket god samarbetsförmåga.
Har god analytisk förmåga samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.
Har kvalitetskunskap inom exempelvis kvalitetssystem, kvalitetsstyrning och/eller kvalitetssäkring.
Har erfarenhet av informationssökning i olika datorsystem.
Det är meriterande om du har:
Praktisk erfarenhet av att arbeta inom marin industri.
Kunnande om produktionsprocesser.
Yrkeserfarenhet av kvalitetsteknik eller kvalitetssäkring.
Erfarenhet av systematisk problemlösning/grundorsaksanalys.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där arbetsgivaren har krav på säkerhetsklassning kan detta, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kvalitetsingenjör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
261 35 LANDSKRONA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9958504