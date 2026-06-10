Kvalitetsingenjör
NDP IT AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-06-10
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Vill du arbeta nära produktionen och bidra till hög kvalitet i Saabs tillverkning?
Nu söker vi en Quality Engineer med fokus på inköpt material och produktionsnära kvalitetsarbete.
Du blir en del av Procurement Quality inom Saab Dynamics – en organisation med stark teknisk kompetens, tydligt ansvar och ett gemensamt uppdrag att leverera produkter där kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet är avgörande
Din roll
I denna roll är du produktionens stöd i kvalitetsfrågor kopplade till inköpt material. Du arbetar operativt och lösningsorienterat i vardagen och säkerställer att avvikelser hanteras korrekt och effektivt för att minimera påverkan på produktion och leverans.
Rollen är intern till sin karaktär och innebär ett tätt samarbete med produktion, inköp, konstruktion och leverantörskvalitet.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Stödja produktionen vid kvalitetsbedömning av inköpt material
• Hantera avvikelser avvikelser material i produktionsmiljö
• Driva reklamationer och rotorsaksanalyser i samarbete med leverantörer och Supplier
Quality:
• Säkerställa att korrigerande och förebyggande åtgärder identifieras och följs upp
• Delta i och driva förbättringsarbete kopplat till kvalitet, processer och flöden
• Bidra till utveckling och förbättring av kvalitetsrutiner och arbetssätt
• Samarbeta nära produktion, inköp, konstruktion och andra kvalitetsfunktionerPubliceringsdatum2026-06-10Profil
• Relevant akademisk examen eller motsvarande erfarenhet
• Erfarenhet av kvalitetsarbete i produktion eller industrimiljö
• God förståelse för avvikelsehantering, rotorsaksanalys, 8D och riskanalyser
• Noggrann, strukturerad och lösningsorienterad
• Trivs i en operativ roll med många kontaktytor
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kvalitetsingenjör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9958502