Kvalitetsingenjör
Avaron AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskoga Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskoga
2026-06-10
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Karlskoga
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-10Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en central roll där du får vara med och stärka kvaliteten i en avancerad produktionsmiljö inom försvarsindustrin. Här arbetar du nära produktion och andra nyckelfunktioner för att säkerställa hög produktkvalitet, utveckla arbetssätt och skapa långsiktiga förbättringar i verksamheten.
Rollen passar dig som trivs när kvalitet blir en naturlig del av det dagliga arbetet och där du får kombinera analys, struktur och samarbete för att lösa problem på riktigt. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka både kvalitetssäkring och förbättringskultur i en verksamhet med höga krav och tydlig teknisk komplexitet.
ArbetsuppgifterDu leder och koordinerar kvalitets- och förbättringsarbete i produktionen.
Du planerar och genomför analyser som FMEA, kontrollplaner och kapabilitetsanalyser.
Du säkerställer produktkvalitet och driver arbetet med kvalitetssäkrande metoder och aktiviteter.
Du utreder avvikelser, följer upp rotorsaker och ser till att korrigerande åtgärder genomförs och ger effekt.
Du driver kvalitetsfrågor i olika forum och samarbetar nära flera funktioner i verksamheten.
Du bidrar till att utveckla kvalitetsprocesser, arbetssätt och en stark kultur av ständiga förbättringar.
KravMinst 3 års erfarenhet i rollen som kvalitetsingenjör eller liknande kvalitetsrelaterad funktion inom tillverkande industri.
Erfarenhet av kvalitets- och förbättringsarbete i produktionsmiljö.
Erfarenhet av att planera och genomföra FMEA, kontrollplaner och kapabilitetsanalyser.
Erfarenhet av avvikelsehantering, rotorsaksanalyser samt uppföljning av korrigerande åtgärder.
God förmåga att driva kvalitetsfrågor och samarbeta med olika funktioner inom verksamheten.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7885747-2046094". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Karlskoga Busstation (visa karta
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691 32 KARLSKOGA Jobbnummer
9957297