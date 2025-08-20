Kvalitetsingenjör - Tillverkande industri
2025-08-20
Därför är detta jobb för dig Därför att du vet att kvalitet handlar om mer än att följa standarder - det handlar om att skapa hållbara, effektiva och pålitliga produkter. Du ser möjligheten att påverka hela värdekedjan, från utveckling till produktion, för att säkerställa högsta kvalitet och prestanda.
Som en del av vårt engagerade team arbetar du nära utveckling, produktion och leverantörer för att driva förbättringar och stärka processer. Genom analyser och riskbedömningar omvandlar du avvikelser till insikter och insikter till konkreta förbättringar. Med din expertis inom kvalitet är du en nyckelspelare i industrins utveckling - och vi ser fram emot att göra det tillsammans med dig.
Vi har precis slagit upp dörrarna till våra nya, specialdesignade lokaler mitt i hjärtat av Linköping - en plats skapad för både fokus och gemenskap. Oavsett om du är ute på uppdrag eller jobbar från kontoret, är det här din fasta punkt - en trygg bas där vi möts, utvecklas och har roligt tillsammans.
Inom vårt affärsområde Compliance & Management stöttar vi en effektiv omställning till digitala, hållbara och säkra lösningar genom expertkunskap inom exempelvis kvalitet, säkerhet, hållbarhet och projektstyrning. Ansvarsområden
Säkerställa att produkter och processer uppfyller kvalitetskraven genom granskning, analys och förbättringsarbete.
Driva kvalitetsförbättringar, analysera avvikelser och implementera lösningar för att optimera produktions- och utvecklingsprocesser.
Identifiera förbättringsområden, införa effektiva arbetsmetoder och bidra till en mer hållbar och konkurrenskraftig verksamhet.
Kvalifikationer Vi söker dig som är kommunikativ och utåtriktad person som trivs med att samarbeta och bygga starka relationer. Du drivs av att lösa problem och trivs i en föränderlig miljö där du behöver fatta snabba beslut och anpassa dig efter kundens behov. Utöver dina personliga egenskaper vill vi att du har:
Ingenjörsexamen inom maskinteknik, industriell ekonomi, produktionsteknik eller annat relevant område.
Minst 3-5 års erfarenhet av kvalitetsarbete inom tillverkande industri
Erfarenhet av leverantörskvalitet, projektkvalitet eller processförbättringar.
Erfarenhet av kvalitetsstandarder och certifieringar såsom ISO 9001 eller IATF 16949.
Teknisk kompetens inom kvalitetsverktyg och metoder såsom 8D, FMEA, PPAP, SPC och Root Cause Analysis (RCA).
Du kommunicerar flytande på svenska och engelska
Vissa uppdrag kan omfattas av försvarssekretess, vilket innebär att en godkänd säkerhetsbrövning kan krävas.
En spännande resa med Knightec Group Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader, placerad på vårt kontor på Tanneforsgatan 3 i Linköping. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2025-08-24.
