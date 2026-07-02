Kvalitetsingenjör - Medicinteknik

Together Tech AB / Civilingenjörsjobb / Göteborg
2026-07-02


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Vill du arbeta med produktutveckling och spela en nyckelroll i att säkerställa att medicintekniska produkter utvecklas, verifieras och dokumenteras enligt rådande regulatoriska krav? Vi söker en erfaren kvalitetsingenjör med stark kompetens inom design control och teknisk dokumentation. Rollen kombinerar kvalitet och produktutveckling och sträcker sig över hela produktens livscykel. Det här är en roll för dig som har djup förståelse för medicinteknisk utveckling och är van att arbeta strukturerat med komplex dokumentation och kravstyrda processer.
Om rollen
Som kvalitetsingenjör arbetar du med design control genom hela produktens livscykel, där du bidrar inom krav, risk, verifiering och övrigt arbete kopplat till teknisk dokumentation och produktutveckling. Du kommer bland annat att:

Driva och stötta arbete inom design control genom hela produktens livscykel

Säkerställa kravhantering och spårbarhet mellan krav, design och verifiering

Arbeta med riskhantering kopplat till produkt och användning

Delta i framtagning och granskning av teknisk dokumentation

Säkerställa att produkter uppfyller regulatoriska krav inom MDR och ISO 13485

Bidra i arbete med biokompatibilitet och usability engineering

Stötta utveckling och hantering av kravspecifikationer

Delta i livscykelhantering och förändringsarbete (Change Control)

Samverka tvärfunktionellt med utveckling, kvalitet och externa partners

Publiceringsdatum
2026-07-02

Bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet från medicinteknisk produktutveckling eller kvalitetssäkring och som är trygg i arbete med komplexa, regulatoriskt styrda processer. Det är inte avgörande att du har bakgrund inom specifik teknik (mekanik, elektronik eller mjukvara), men det är meriterande om du har arbetat nära tekniska utvecklingsteam. Du har:

Akademisk examen inom medicinteknik, maskinteknik, bioteknik eller motsvarande

Minst 5 års erfarenhet av arbete inom medicinteknik i roller som t.ex. kvalitetsingenjör, produktutvecklare eller liknande

Mycket god förståelse för design control

Erfarenhet av riskhantering

Vana att arbeta med teknisk dokumentation och kravstyrda processer

God kännedom om MDR och ISO 13485

Goda kunskaper i svenska och engelska

Dina personliga egenskaper
Som konsult trivs du i nya miljöer och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer, både med kollegor och kunder. Du tar ansvar för ditt arbete, är nyfiken och har förmåga att se helheten. För att lyckas i rollen ser vi att du är analytisk och strukturerad och trivs med att skapa ordning i komplex information.
Together Tech för hållbar produktutveckling Hos Together Tech får du möjlighet att bidra i utvecklingen av avancerade medicintekniska produkter hos några av branschens mest spännande företag. Genom våra kunduppdrag får du arbeta nära både teknik, kvalitet och innovation samtidigt som du utvecklas tillsammans med engagerade kollegor.
Din utveckling & vårt stöd🌱 Vi månar om både din utveckling och ditt välmående och erbjuder bland annat:

Trygg anställning med kollektivavtal

Friskvårdsbidrag på 4 000 kr per år samt rabatter på träningsaktiviteter

Sociala teamaktiviteter – från afterworks till sportaktiviteter

Individuella utvecklingsplaner och möjlighet till kurser inom bland annat hållbarhet

Ett företag som tre år i rad, 2026, 2025 & 2024, utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen 🌟

Vill du veta mer om oss, besök gärna vår hemsida www.togethertech.com
För frågor kring tjänsten, kontakta konsultansvarig Sofia Nilsson på mail eller telefon 0737-17 94 38.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8010577-2082946".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Together Tech AB (org.nr 556576-4668), https://career.togethertech.com
Klippan 1A (visa karta)
414 51  GÖTEBORG

Arbetsplats
Together Tech

Jobbnummer
9989898

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