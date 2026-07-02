Kvalitetsingenjör - Medicinteknik
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2026-07-02
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Vill du arbeta med produktutveckling och spela en nyckelroll i att säkerställa att medicintekniska produkter utvecklas, verifieras och dokumenteras enligt rådande regulatoriska krav? Vi söker en erfaren kvalitetsingenjör med stark kompetens inom design control och teknisk dokumentation. Rollen kombinerar kvalitet och produktutveckling och sträcker sig över hela produktens livscykel. Det här är en roll för dig som har djup förståelse för medicinteknisk utveckling och är van att arbeta strukturerat med komplex dokumentation och kravstyrda processer.
Om rollen
Som kvalitetsingenjör arbetar du med design control genom hela produktens livscykel, där du bidrar inom krav, risk, verifiering och övrigt arbete kopplat till teknisk dokumentation och produktutveckling. Du kommer bland annat att:
Driva och stötta arbete inom design control genom hela produktens livscykel
Säkerställa kravhantering och spårbarhet mellan krav, design och verifiering
Arbeta med riskhantering kopplat till produkt och användning
Delta i framtagning och granskning av teknisk dokumentation
Säkerställa att produkter uppfyller regulatoriska krav inom MDR och ISO 13485
Bidra i arbete med biokompatibilitet och usability engineering
Stötta utveckling och hantering av kravspecifikationer
Delta i livscykelhantering och förändringsarbete (Change Control)
Samverka tvärfunktionellt med utveckling, kvalitet och externa partnersPubliceringsdatum2026-07-02Bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet från medicinteknisk produktutveckling eller kvalitetssäkring och som är trygg i arbete med komplexa, regulatoriskt styrda processer. Det är inte avgörande att du har bakgrund inom specifik teknik (mekanik, elektronik eller mjukvara), men det är meriterande om du har arbetat nära tekniska utvecklingsteam. Du har:
Akademisk examen inom medicinteknik, maskinteknik, bioteknik eller motsvarande
Minst 5 års erfarenhet av arbete inom medicinteknik i roller som t.ex. kvalitetsingenjör, produktutvecklare eller liknande
Mycket god förståelse för design control
Erfarenhet av riskhantering
Vana att arbeta med teknisk dokumentation och kravstyrda processer
God kännedom om MDR och ISO 13485
Goda kunskaper i svenska och engelskaDina personliga egenskaper
Som konsult trivs du i nya miljöer och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer, både med kollegor och kunder. Du tar ansvar för ditt arbete, är nyfiken och har förmåga att se helheten. För att lyckas i rollen ser vi att du är analytisk och strukturerad och trivs med att skapa ordning i komplex information.
Together Tech för hållbar produktutveckling Hos Together Tech får du möjlighet att bidra i utvecklingen av avancerade medicintekniska produkter hos några av branschens mest spännande företag. Genom våra kunduppdrag får du arbeta nära både teknik, kvalitet och innovation samtidigt som du utvecklas tillsammans med engagerade kollegor.
Din utveckling & vårt stöd🌱 Vi månar om både din utveckling och ditt välmående och erbjuder bland annat:
Trygg anställning med kollektivavtal
Friskvårdsbidrag på 4 000 kr per år samt rabatter på träningsaktiviteter
Sociala teamaktiviteter – från afterworks till sportaktiviteter
Individuella utvecklingsplaner och möjlighet till kurser inom bland annat hållbarhet
Ett företag som tre år i rad, 2026, 2025 & 2024, utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen 🌟
Vill du veta mer om oss, besök gärna vår hemsida www.togethertech.com
För frågor kring tjänsten, kontakta konsultansvarig Sofia Nilsson på mail eller telefon 0737-17 94 38. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8010577-2082946". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Together Tech AB
(org.nr 556576-4668), https://career.togethertech.com
Klippan 1A (visa karta
)
414 51 GÖTEBORG Arbetsplats
Together Tech Jobbnummer
9989898