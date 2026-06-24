Kvalitetsingenjör - Industri
Knightec Group Compliance and Management AB / Maskiningenjörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla maskiningenjörsjobb i Örnsköldsvik
2026-06-24
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Därför är detta jobb för dig Som Kvalitetsingenjör hos oss får du en varierad och utvecklande roll där du stöttar våra kunder inom fordon- och annan industri med deras kvalitetsarbete. Uppdragen kan skilja sig åt, men fokus ligger alltid på att optimera processer, analysera avvikelser och driva förbättringar. Du kommer att samarbeta med olika avdelningar och vara en nyckelperson i att säkerställa att kvalitetskrav uppfylls på ett hållbart och effektivt sätt.
Du har ett öga för detaljer och en analytisk förmåga som gör att du snabbt identifierar förbättringsområden. Att arbeta nära både kunder och produktionsteam mot gemensamma kvalitetsmål motiverar dig, och du trivs med att ta initiativ och hitta lösningar. Som konsult uppskattar du omväxlande uppdrag och ser det som en chans att bredda din erfarenhet, utvecklas i din yrkesroll och skapa värde i olika verksamheter.
Inom vårt affärsområde Compliance & Management stöttar vi en effektiv omställning till digitala, hållbara och säkra lösningar genom expertkunskap inom exempelvis kvalitet, säkerhet, hållbarhet och projektstyrning.
Ansvarsområden
Leda och koordinera kvalitets- och förbättringsarbete i produktionen.
Planera och genomföra FMEA samt upprätta kontrollplaner.
Säkerställa produktkvalitet och ansvara för kvalitetsrelaterade processer.
Utföra rotorsaksanalyser vid avvikelser och implementera korrigerande åtgärder.
Delta i interna och externa kvalitetsrevisioner.
Arbeta med standarder och metoder som ISO 9001 och 8D.Publiceringsdatum2026-06-24Kvalifikationer
Ingenjörsutbildning eller motsvarande erfarenhet inom kvalitet.
Minst två års erfarenhet av kvalitetsarbete inom tillverkningsindustrin, gärna fordonsindustrin.
Erfarenhet av kvalitetsledningssystem och standarder såsom ISO och AQAP.
Kunskap om verktyg och metoder såsom FMEA, 8D och Lean Six Sigma.
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift.
En spännande resa med Knightec Group Knightec Group är idag en av Norra Europas ledande strategiska partners inom produkt- och digital tjänsteutveckling – hur häftigt är inte det?
Genom att förena ingenjörskompetens, digital expertis och affärsförståelse hjälper vi våra kunder att omvandla ny teknik till verkliga lösningar som skapar värde. Vi arbetar i skärningspunkten mellan affärsstrategi och teknikutveckling och stöttar våra kunder genom hela resan – från de första idéerna till utveckling, implementering och vidare utveckling.
På Knightec Group samlas människor med olika perspektiv, erfarenheter och specialistområden. Tillsammans skapar vi innovation som gör verklig skillnad – för företag, människor och samhället i stort.
För våra medarbetare innebär det stora möjligheter att vara med och forma framtidens lösningar genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa i din roll – du blir också en del av ett team där nyfikenhet, samarbete och modet att utmana driver oss framåt.
Låter det som platsen för dig? Häng med på vår fortsatta resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader, placerad på vårt kontor på Magasinhallén 2, Örnsköldsvik. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-08-10. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Oliver Rydberg, Talent Acquisition Specialist. Vi hanterar alla ansökningar via vår karriärsida för att säkerställa en trygg och säker hantering av dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7961346-2067809". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knightec Group Compliance and Management AB
(org.nr 556555-8193), https://career.knightecgroup.com
Magasinsallén 2E (visa karta
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891 39 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Knightec Group Sweden Jobbnummer
9976215