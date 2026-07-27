Kvalitetsingenjör - Elinstallation
Siemens Energy AB / Elektronikjobb / Finspång Visa alla elektronikjobb i Finspång
2026-07-27
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En ögonblicksbild av din dag
Som kvalitetsingenjör inom elinstallation arbetar du nära slutmontaget och följer våra gasturbiner genom montagefasen. Din vardag kombinerar praktiskt kvalitetsarbete med problemlösning, dialog och samverkan med flera kompetenser. Du blir en del av ett rutinerat team där man stöttar varandra, delar kunskap och alltid strävar efter att lyfta kvaliteten ytterligare. Arbetet är varierat – vissa dagar gör du inspektioner ute i montaget, andra dagar koordinerar du avvikelser eller driver förbättringar tillsammans med kollegor inom konstruktion, inköpskvalitet och montageledning. Här får du använda din tekniska kompetens samtidigt som du bidrar till att utveckla våra arbetssätt och säkra att varje leverans håller högsta standard.
Hur du kommer att påverka
Du kommer att utföra löpande inspektioner av gasturbiner i montagefasen enligt etablerade checklistor.
Delta i montageklareringar och genomföra slutinspektioner inför leverans.
Hantera och koordinera avvikelserapporter och bidra till strukturerade lösningar.
Vara ett stöd till montaget i elrelaterade frågor och ha en nära dialog med montageledare och andra discipliner.
Stärka teamets kompetens genom dina erfarenheter, iakttagelser och förbättringsförslag.
Vad du medför
Oavsett om du är erfaren eller relativt ny i branschen är du välkommen att söka – vi lär dig gärna resten om du har rätt inställning och teknikintresse.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av installation, driftsättning eller konstruktion av elsystem – gärna inom maskindirektivet, flyg, fordon eller motsvarande.
Du har en utbildning inom elkraft, installation eller konstruktion och en god förståelse för krav och utförande inom elinstallation.
Erfarenhet eller certifiering inom EICEx/ATEX är starkt meriterande.
Auktorisation inom lågspänning är meriterande.
Erfarenhet av kvalitetsarbete och avvikelsehantering är ett plus.
Vana av IT-system som SAP och PLM är meriterande.
Du arbetar med kvalitet och elsäkerhet som självklara grundstenar.
Du har förmåga att arbeta självständigt, planera din vardag och samtidigt vara en lagspelare som kommunicerar och samarbetar för att nå bästa resultat.
Om teamet
Du blir en del av Manufacturing & Assembly inom kvalitetsfunktionen – en avdelning som stöttar tillverkning och montage inom MGT. Elgruppen består idag av sex erfarna kollegor som fördelar arbetet tillsammans och hjälper varandra där det behövs. Din arbetsplats är både på kontoret och ute i montaget, där du gör inspektioner och stöttar personalen. Rollen ger dig stor frihet att planera ditt arbete, och du samarbetar nära med chef, behovsägare och projektledning. Just nu befinner vi oss i en expansionsfas – och som en del av teamet är du med och möjliggör denna tillväxt. Periodvis kommer du att utmanas både tekniskt och volymmässigt, men du har alltid kompetenta kollegor vid din sida.
Inom divisionen Gas Services erbjuder vi energilösningar med noll eller låga utsläpp baserat på våra gasturbiner samlade under ett tak och tillsammans med ångturbiner samt generatorer. Genom service, modernisering och digitalisering av den levererade flottan skapar vi möjligheter för ett minskat klimatavtryck.
Vi kan erbjuda dig förmånliga anställningsförmåner såsom arbetstidsförkortning, förskottssemester, friskvårdsbidrag och ev. möjlighet till flexibel arbetsplats.
Vilka är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Vi möter den ökade efterfrågan på energi i mer än 90 länder samtidigt som vi bidrar till att skydda vårt klimat. Med ca 100,000 engagerade anställda genererar vi inte bara elektricitet till mer än 16% av världens befolkning, utan vi använder också vår teknologi för att skydda människor och miljön.
Vårt globala team är engagerar sig i att göra hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi förvaltar ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka efter personer som stödjer vårt fokus på reducering av koldioxidutsläpp, nya teknologier och energiomvandling.
Hur kan du göra skillnad på Siemens Energy? Titta här: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
Som tur är, så är vi alla olika. Genom mångfald genererar vi kraft. Vi drivs framåt av inkludering och vår gemensamma kreativa energi kommer från ca 130 olika nationaliteter. På Siemens Energy ser vi mångfald som något självklart - oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsvariation. Vi ger samhället energi, hela samhället, och vi diskriminerar inte utifrån våra olikheter.
Ansökan
Tveka inte – skicka in din ansökan via https://jobs.siemens-energy.com/en_US/jobs
eller https://siemensenergy.avature.net/internalcareers
, id nr 291217 senast 2026-08-31
Löpande urval tillämpas, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag, eller annonsförmedlare.
Placeringsort: Finspång
Fackliga representanter:
Unionen, unionen.finspang.se@siemens-energy.com
Sveriges Ingenjörer & SACO, asi.se@siemens-energy.com
Ledarna, Anders Fors, anders.fors@siemens-energy.com
IF Metall, Mikael Malmgren, mikael.malmgren@siemens-energy.com
#page Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "291217". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Siemens Energy AB
(org.nr 556606-6048)
612 83 FINSPAANG Arbetsplats
Finspaang Jobbnummer
10012593