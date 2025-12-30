Kvalitetshandledare till Korsnäsgården i Falun
Forenede Care AB / Undersköterskejobb / Falun Visa alla undersköterskejobb i Falun
2025-12-30
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Forenede Care AB i Falun
, Mora
, Gävle
, Västerås
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vi välkomnar nu dig som är undersköterska till vårt hemtrevliga äldreboende Korsnäsgården.
I rollen som undersköterska och kvalitetshandledare hos oss på Forenede Care Korsnäsgården arbetar du med att ge god omsorg, service och vård till våra boende. Hos oss gör du skillnad varje dag samtidigt som du har kul på jobbet. Tillsammans med kunniga och engagerade kollegor är du med och formar framtidens äldreomsorg. Korsnäsgården är ett särskilt boende med inriktning på demensvård och har 33 platser, placerat på 4 olika avdelningar.
Korsnäsgården ligger beläget cirka 6 kilometer från centrala Falun, i Korsnäs. Det är ett enplanshus med fina omgivningar och stora trädgårdar. Åker du kollektivtrafik så ligger huset precis intill busshållplatsen "Korsnäsgården" där buss nummer 11 stannar.
Hos oss blir du en del av en positiv och lärande kultur med ledningsgrupp och kollegor som stöttar och utvecklar dig i din roll som undersköterska och kvalitetshandledare, och i din utveckling på Forenede Care. Du är vår viktigaste resurs och är med och växer tillsammans med oss.
Vi är sedan i mars 2024 en Silviahemscertifierad verksamhet. En Silviahemscertifierad arbetsplats innebär att alla medarbetare har fått en grundutbildning i demenskunskap. Vi arbetar även efter Silviahemmets vårdfilosofi.
I tjänsten som undersköterska arbetar du med vård och omsorg utifrån kundens önskemål, i enlighet med biståndsbeslut och alltid med stort fokus på kvalitet. Du arbetar exempelvis med att hjälpa till med personlig hygien, förberedelser och servering av måltider, svara på larm och att finnas där som socialt umgänge. Det sociala umgänget är en viktig del av vårt arbete för att alla våra boende ska få leva livet, hela livet. Det kan handla om alltifrån att samtala, spela spel, åka på utflykt, ta en cykeltur eller hitta på någon rolig aktivitet tillsammans. Du arbetar även med delegerande arbetsuppgifter från legitimerad personal i form av läkemedelsgivning och träning.
I rollen som kvalitetshandledare har du ett extra ansvar på din avdelning gällande planering och handledning. Ansvar för att göra en dagplanering som du och dina kollegor ska jobba efter. Du deltar även på regelbundna ledningsgruppsmöten. Du ser även till att rutiner på din avdelning efterlevs och följs.
Beskrivning av tjänsten
Tjänsten är på heltid (100%) och den är tillsvidare med provanställning i 6 månader.
Tjänsten är från och med 260201 (Första februari 2026) Eller enligt överenskommelse.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
Intyget "Bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska" från Socialstyrelsen.
Mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Erfarenhet inom äldreomsorg och/eller demensvård.
God datavana.
För att trivas i tjänsten är du engagerad och bryr du dig om dina medmänniskor samtidigt som du är bra på att skapa goda relationer och är serviceinriktad. Du ska ha en fallenhet för planering och vara strukturerad som person. Hos oss jobbar vi i team såväl som självständigt så det är viktigt att du är bekväm i den miljön.
Innan vi erbjuder anställning får du visa ett oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även ett giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Vad får du av oss?
Påverkan. Vi jobbar ständigt för förbättring för att kunna erbjuda den mest högkvalitativa omsorgen och som undersköterska får du dagligen möjlighet att påverka hur vi arbetar.
Personlig utveckling samt kompetensutveckling. Vi kompetensutvecklar oss för att tillsammans växa och nå företagets och enhetens mål.
Trygghet och kollektivavtal. Du får en långsiktig och engagerad arbetsgivare som ser människor som sin viktigaste resurs.
Motion. Friskvårdsbidrag.
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med cirka 5500 medarbetare. Vi är företaget för dig som vill göra skillnad och samtidigt må bra, utvecklas och ha kul på jobbet.
Vi har funnits i Sverige sedan 1998 och vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs. Ett fint kvitto på detta är att vi utsetts till ett Karriärföretag både 2024 och 2025 och listas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
Vår värdegrund med värdeorden ansvar, engagemang och omtanke är en naturlig del av vårt arbete. Vi arbetar för att alla människor ska få leva livet, hela livet och driver förutom äldreboenden verksamheter inom ASiH, palliativ vård, personlig assistans, LSS och hemsjukvård.
Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg och ingå i ett sammanhang som gör skillnad för människor, samhälle och vår framtid? Då kan Forenede Care vara rätt arbetsgivare för dig!
Du är efterlängtad - välkommen till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6955586-1769313". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400), https://forenadecare.teamtailor.com
Bruksgatan 7 (visa karta
)
791 44 FALUN Arbetsplats
Forenede Care Jobbnummer
9665783