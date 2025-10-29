Kvalitetshandläggare till Försvarsmaktens HR-Centrum
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-29
Som kvalitetshandläggare i Försvarsmakten utgör du en viktig del i ett framgångsrikt team, i en myndighet som är i stark tillväxt. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du arbeta med lön och utveckling i en föränderlig miljö.
Lön och HR-administrativa enheten
Lön- och HR-administrativa enheten vid Försvarsmaktens HR Centrum består av sex avdelningar och har som uppdrag att Försvarsmaktens anställda får rätt lön i rätt tid varje månad. Som kvalitetshandläggare är du en central del i utvecklingen av arbetssätt och metoder för en säker och effektiv löneprocess. Du arbetar nära dina kollegor på enheten. Vi sitter i ett öppet kontorslandskap på Gärdet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som kvalitetshandläggare på Lön- och HR-administrativa enheten kommer du att arbeta med att kvalitetssäkra Försvarsmaktens löneproduktion. Du kommer att ta fram kontrollrapporter i både förbyggande syfte men också för att identifiera fel och kontrollera utfall. Du arbetar självständigt eller med andra specialister med processutveckling inom olika projekt. Ni ska finnas tillgängliga för varandra som bollplank, samt som stöd åt lönehandläggarna och övriga kollegor. Som kvalitetshandläggare får du arbeta med större projekt som ställer krav på att du kan navigera dig rätt när ingångsvärdena inte är helt tydliga. Mycket av arbetet kräver att du kan arbeta i Excell och du bör ha ett intresse för effektivisering, förenkling och kvalitetsförbättring. I rollen ingår även hantering av utlämningsärenden.
KRAV
Dina kvalifikationer är
• Examen från yrkeshögskola alternativt från högskola med inriktning mot lön eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Flera års aktuell och relevant erfarenhet av lönehantering i systemet SAP.
• Goda kunskaper i Excell.
God förmåga att uttrycka dig väl på svenska i såväl tal som skrift.
Vi söker dig som är driven och arbetar proaktivt inom löneområdet. Du har ett stort intresse för utveckling och brinner för att tillsammans med andra förbättra och kvalitetssäkra löneprocessen. Arbetet kräver att du arbetar noggrant och metodiskt. Du har gott tålamod och prioriterar alltid god kvalitet. Du är självgående i ditt dagliga arbete och har god förmåga till eget ansvar och planering. Som kvalitetshandläggare är du också prestigelös och värdesätter att samarbeta.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Urvalstest kan förekomma i rekryteringsprocessen.
MERITERANDE
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av arbete med utvecklingsfrågor inom löneområdet.
• Erfarenhet av att arbeta processorienterat.
• Erfarenhet av projektarbete.
• Erfarenhet av arbete på Försvarsmaktens HR Centrum.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare, provanställning tillämpas för dig som inte redan är anställd i myndigheten
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Civil eller militär befattning: Civil
Tillträdesdatum: Efter överenskommelse
Information om rekryteringsprocessen
Tf Avdelningschef Jair Lujan, 070-851 82 97
Upplysningar om befattningen Iréne Bergare, 070-876 79 27
Fackliga företrädare
SACO - Anders Markow
SEKO - Åsa Karlsson
OFRS, Försvarsförbundet - Kjell Tetzlaff
OFRO - Roger EricssonSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-14. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor. Svaret på urvalsfrågorna kommer att utgöra grund för ett första urval.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens HR-centrum skapar förutsättningar för Försvarsmaktens operativa förmåga och ett starkare försvar genom att säkerställa resurs- och HR-tjänster som tillgodoser förbandens behov.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/fmhrc
Varje dag och varje timme gör Försvarsmaktens medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
