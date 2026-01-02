Kvalitetshandläggare Till Fmlog Försörjning Mitt
2026-01-02
Är du intresserad av att arbeta med frågor inom logistik; kvalitet, kundnöjdhet och processförbättring, då är det här en spännande tjänst för dig!
Hos FMLOG Försörjning Mitt får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och hos oss kommer du ha möjlighet att förena det professionella och det privata. Du kommer arbeta på FMLOG Försörjning som anskaffar, lagerhåller, vidmakthåller och avvecklar förnödenheter åt Försvarsmakten. Logistiken ska vara effektiv och innebära en hög tillgänglighet för alla typer av förnödenheter runtom i hela Sverige, det innebär att produktion, planering och kundsupport också är viktiga delar i vårt arbete.
Om avdelningen
Stabsavdelningens uppgifter är att ge stöd som underlättar ledning, styrning och beslutsfattande genom stabsmetoder i planering, genomförande, uppföljning och utvärdering. Vi ska bidra genom sakkunskap, omvärldsbevakning, konsekvensanalys och beslutsunderlag.
Vi stödjer enhetens avdelningar i vårt gemensamma arbete att utveckla enhetens verksamhet där utmaningarna varierar i takt med att Försvarsmakten förändras såväl i närtid som på längre sikt.
Vi söker en Kvalitetshandläggare med uppgiften att:
• Utveckla enhetens systematiska kvalitetsarbete
• Vidareutveckla enhetens verksamhetsledningsystem
• Följa upp och kvalitetsäkra enhetens arbete och stödja avdelningar vid kontroller och med analyser kopplat till kvalitet.
• Initiera och driva förbättringsarbete och processutveckling
För att göra ovan krävs att du arbetar strukturerat och systematiskt och har talang för att analysera och dra slutsatser av information och resultat som du samlat in. Du är tydlig, flexibel och kan om så krävs prestera under tidspress. Du har lätt att för att uttrycka dig i kommunikation, både i tal och skrift. Du kommer att ingå i ett team tillsammans med andra kvalitetsfunktioner.
Som handläggare på FMLOG Försörjning Mitt medverkar du till att säkerställa lagkrav samt stödja, följa upp och utveckla enhetens arbete så att den bakre logistiken avseende lagring och försörjningen av materiel fungerar i alla beredskapsnivåer. Det innebär att tjänsten tillfälligt kan omfatta andra uppgifter utöver ovan nämnda. Du kommer medverka i olika projekt, utveckla rutiner genomföra uppföljningar samt hantera remisser och andra dokument.
Du arbetar med att driva igenom av Försvarsmakten beslutade förändringar i verksamheten så att önskat resultat uppnås och kan följas upp. Arbetet innebär mycket samverkan inom enheten, med övriga delar av förbandet men också med andra delar av Försvarsmakten.
Arbetet medför resor inom landet.
Kvalifikationer
• Akademisk utbildning alternativt kvalificerad yrkesutbildning inom teknik, kvalitet, ekonomi eller annat relevant område
• God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
• Goda kunskaper i Officepaketet
• B-körkort (manuell växellåda)
Meriterade
• Dokumenterad arbetslivserfarenhet av liknande befattningar där du arbetat med ett systematiskt kvalitetsarbete
• Erfarenhet av ledningssystem, processer och arbete med ISO standarder
• Erfarenhet att skriva granska och revidera rutiner och instruktioner
• Vana av revisoner, gärna utbildad revisor
• Erfarenhet från stödsystem tex SAP (PRIO) och/eller processplaneringsprogram tex Visio
• Erfarenhet av stabsarbetePubliceringsdatum2026-01-02Dina personliga egenskaper
Du är noggrann, metodisk och har förmågan att se samband i komplex information, att se utanför boxen och tänka i nya banor för att hitta lösningar.
Du tar initiativ och eget ansvar, är bekväm med att arbeta självständigt, men även samverka med andra.
Du är serviceinriktad, har lätt för att ta kontakt med människor och sätta dig in i andras situation, att lyssna, förstå och visa hänsyn för att i samverkan hitta lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
Du kan organisera ditt arbete så du planerar, genomför, slutför och följer upp det som påbörjats.
Du trivs med omväxlande uppgifter och ett stundtals högt arbetstryck.
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.Övrig information
• Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten)
• Placeringsort Arboga
• Tillträde snarast enl överenskommelse
Vill du veta mer om befattningen och/eller rekryteringsprocessen kontakta Johanna Raland.
Fackliga representanter:
OFR/S Håkan Antonsson
SACO Pernilla Kjellgren
SEKO Ola Andersson
Samtliga nås på tel 0589-40400 (vx)
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-29
Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
