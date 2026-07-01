Kvalitetshandläggare
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2026-07-01
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Skånes Kommuner är en medlemsorganisation för de 33 skånska kommunerna. Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från våra medlemskommuner.
Skånes Kommuner genomför upphandlingar och följer upp ramavtal inom Individ- och familjeomsorg, Vård och omsorg samt Handledning på uppdrag av 46 kommuner i Skåne, Halland och Kronoberg.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Som kvalitetshandläggare arbetar du med kvalitets- och avtalsuppföljning av de verksamheter som blivit upphandlade. Det avser bland annat verksamheter inom HVB för barn och unga, HVB för vuxna med beroende, konsulentstöd till familjehem/jourhem, öppenvård, särskilt boende för äldre, psykiskt funktionshindrade, LSS-verksamheter samt handledning för kommunens personal.
Som kvalitetshandläggare är du även sakkunnig inom ovanstående upphandlingar vid framtagande av nya upphandlingsdokument för respektive verksamhetsområde. Detta arbete görs i team tillsammans med andra kvalitetshandläggare, upphandlare och i samarbete med kommunerna.
Arbetet med kvalitetsuppföljning sker dels genom besök i verksamheterna och dels genom andra administrativa uppföljningsmetoder. För att säkerställa processerna i uppföljningsarbetet är man som kvalitetshandläggare delaktig i att arbeta fram nya indikatorer och kvalitetsmått för att på bästa sätt följa upp verksamheternas kvalitet. Det kan innebära fördjupning och utveckling av statistik, bearbetning av kvantitativa data samt framtagande av nya verktyg kring uppföljning. Resor förekommer inom ramen för tjänsten, både resor över dagen och resor med övernattning.
Som kvalitetshandläggare har du daglig kontakt med leverantörer och kommuner via vårt supportsystem
Vi söker en kvalitetshandläggare med främst inriktning mot individ- och familjeomsorg.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lämplig högskoleutbildning och lång erfarenhet av socialtjänst, främst inom individ och familj. Du har tidigare arbetat med någon typ av systematiskt uppföljnings- /utredningsarbete. Du behöver vara väl uppdaterad gällande de lagstiftningar som omfattar de olika områdena.
Du är serviceinriktad, målinriktad, ansvarstagande, noggrann, strukturerad och har goda IT-kunskaper. Du arbetar såväl självständigt som tillsammans med andra.
Du är trygg i utmanande samtal och situationer, du tar egna initiativ och gillar att utveckla ditt arbetssätt. Du kan driva ditt eget och det gemensamma arbetet framåt. Du har förmågan att lyfta blicken med ett tydligt strategiskt perspektiv och du har mycket god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi välkomnar manliga sökande samt sökande med utländsk bakgrund då vi arbetar för mångfald på vår arbetsplats.
B-körkort krävs.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Tillträde enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331798". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skånes Kommuner
Fabriksgatan 2 (visa karta
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222 29 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skånes Kommuner Kontakt
Akademikerföreningen
Petra Douhane petra.douhane@skaneskommuner.se 0728 - 85 47 85 Jobbnummer
9987551