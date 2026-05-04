Kvalitetscontroller hemtjänst (LOU) och SÄBO (LOV)
2026-05-04
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en prestigelös och nytänkande kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Vård- och omsorgsförvaltningen ger service, stöd, vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ansvarar för myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning. Förvaltningen bedriver verksamhet inom äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, anhörigstöd och myndighetsutövning. Allt arbete utförs med invånaren i fokus med utgångspunkt i värdegrunden; bemötande, delaktighet, förtroende och trygghet. Tillsammans gör vi varandra bra och arbetar för att uppnå vård- och omsorgsförvaltningens vision livskvalitet hela livet.
Avdelningen för kvalitet och utveckling har i uppdrag att säkerställa bästa möjliga förutsättningar för förtroendevalda, chefer och medarbetare som har till uppgift att ge stöd i livsföring inom äldreomsorgen samt LSS och socialpsykiatri i Sigtuna kommun. Avdelningen för kvalitet och utveckling arbetar med övergripande kvalitetsfrågor och utvecklingsuppdrag.
Arbetsuppgifter
Är du väl förtrogen med hemtjänst ur ett beställarperspektiv och har erfarenhet av särskilt boende enligt LOV? Trivs du i en roll där du får kombinera strategiskt kvalitetsarbete med nära samverkan med interna och externa aktörer? Kanske är detta tjänsten för dig!
Vård- och omsorgsförvaltningen inrättar en ny roll som kvalitetscontroller med fokus på hemtjänst enligt LOU och SÄBO enligt LOV. Dessa verksamhetsområden är omfattande och strategiskt viktiga för förvaltningen som befinner sig i ett utvecklingsskede där nya avtal tas fram och ska implementeras. I rollen ansvarar du för implementeringen av nya avtal mellan utförare och förvaltningen. I det ingår att planera och samordna kommunikation, information och säkerställa att nödvändiga aktiviteter genomförs inför avtalsstart. Du ingår i ett team av sakkunniga inom kvalitet och arbetar nära andra funktioner så som kvalitetscontroller, SAS, MAR och MAS. Andra naturliga samarbetsparter finns inom förvaltningens staber och avdelningen för myndighetsutövning.
Du fungerar som en sammanhållande länk mellan invånare, utförare, avdelningen för myndighetsutövning samt avdelningen för kvalitet och utveckling. En viktig del av uppdraget är att bidra till och utveckla en god och långsiktig samverkan mellan förvaltningen och utförarna. Även natt- och larmverksamheten, som bedrivs i egen regi, är en central samverkanspart i relation till hemtjänsten.
När avtalen är i drift ansvarar du för att följa upp att utförarna lever upp till avtalade krav. Rollen innebär en kombination av strategiskt kvalitetsarbete, avtalsuppföljning och verksamhetsnära stöd. Exempel på arbetsuppgifter är:
* genomföra kvalitetskontroller, avtalsuppföljningar och platsbesök
* hantera LOV-administration inom SÄBO, inklusive ansökningar, godkännande av leverantörer och löpande uppföljningar
* följa upp avvikelser inom hemtjänst och SÄBO (LOV), Lex Sarah, Lex Maria samt klagomål och synpunkter, och vid behov initiera åtgärder
* sammanställa analyser och rapporter till nämnd och förvaltning
* leda och samordna regelbundna utförarmöten inom respektive avtalsområde
* leda och samordna regelbundna avstämningar inom förvaltningen
Eftersom rollen är ny kan innehållet komma att utvecklas över tid. Du behöver därmed ha en flexibel inställning och trivas att vara med och forma arbetssätt och struktur.
Tjänsten är placerad hos avdelningen för kvalitet och utveckling med ett nära samarbete med avdelningen för myndighetsutövning.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning samt har dokumenterad erfarenhet av hemtjänst ur ett beställarperspektiv. Du har god kännedom om lagstiftning inom förvaltningens ansvarsområde. Du har också dokumenterad erfarenhet av arbete enligt LOU och/eller LOV samt erfarenhet av uppföljning och analysarbete kopplat till det. B-körkort krävs för tjänsten.
Du är en person som arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl. Du slutför det som påbörjats och håller tidsramar. Du är trygg i din profession, samarbetsinriktad och har ett lösningsfokuserat arbetssätt.
Du har mycket god förmåga att förmedla komplex information muntligt och skriftligt på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Det genomförs en ekonomisk och juridisk bakgrundskontroll på slutkandidaten som en del i Sigtuna kommuns trygghets- och säkerhetsarbete. Blir du vår slutkandidat kommer du att få mer information och kontrollen görs givetvis med ditt samtycke.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan ta delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun! https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna kommun
195 85 MÄRSTA
