Kvalitetschef till bolag inom säkerhetskritisk teknik

2026-03-04
Vill du arbeta i en roll där du får driva kritiska utredningar, göra verklig skillnad för kundernas säkerhet och bidra till utvecklingen av produkter som används världen över?
Hos kundföretaget, med sin egen utveckling och produktion, får du arbeta nära tekniken, kunderna och organisationen, i en roll som kombinerar analys, problemlösning, projektledning och kvalitet. Här möts du av en prestigelös kultur, korta beslutsvägar och kollegor med starkt teknikintresse. Du får stort ansvar, stor variation och möjligheten att påverka både produkter och processer i en miljö där kvalitet verkligen betyder något.
Information om företaget:
Företaget är ett svenskt, högteknologiskt produktbolag med verksamhet i Norden och egen tillverkning inom Europa. Bolaget utvecklar, producerar och levererar avancerad säkerhetskritisk utrustning för professionella användare i miljöer där tillförlitlighet och precision är avgörande. Lösningarna används internationellt och omfattas av höga krav kopplade till kvalitet, säkerhet och regelefterlevnad. Du blir en del av en organisation med korta beslutsvägar och stark gemenskap, där höga ambitioner kombineras med engagemang, samarbete och en prestigelös kultur med gott om arbetsglädje.
Arbetsuppgifter: Som Kvalitetschef har du det övergripande ansvaret för företagets kvalitetsarbete och är en nyckelperson i hanteringen av reklamationer, incidenter och tekniska utredningar. Du driver och följer upp kritiska ärenden från start till mål samt leder tvärfunktionella team med kompetens inom mekanik, elektronik, mjukvara och produktion. Rollen är både strategisk och operativ, med fokus på struktur, samarbete och ständiga förbättringar.
En viktig del av uppdraget är att samla och koordinera rätt resurser för att säkerställa effektiva utredningar och tydliga åtgärder. Genom ett tryggt och strukturerat ledarskap skapar du framdrift i kvalitetsarbetet och säkerställer hög kvalitet i både produkter, processer och kunddialog.
Du kommer bland annat att:
I rollen ansvarar du för övergripande hantering av incident-, garanti- och utredningsärenden samt leder strukturerade rotorsaksanalyser, exempelvis enligt 8D. Du koordinerar tekniska resurser tvärfunktionellt och arbetar nära utveckling, produktion, inköp och service.
Du leder komplexa utredningar utan formellt personalansvar och har en central roll i kommunikationen med kunder i tekniskt och affärsmässigt känsliga frågor. Därutöver bidrar du till utveckling och förvaltning av kvalitetsprocesser, kunskapsdokumentation samt medverkar i interna och externa revisioner.
Vi söker dig som:
Har gedigen erfarenhet av kvalitets- och förbättringsarbete.
Har teknisk bakgrund (ingenjör eller motsvarande erfarenhet från maskintekniska miljöer).
Är van att driva analyser och utredningar samt förmåga att koordinera tvärfunktionella team och samla rätt kompetenser vid tekniska utredningar.
Kännedom om ISO 9001 och/eller ISO 14001
Erfarenhet av kundkontakt i tekniskt utmanande ärenden
Erfarenhet av 8D-metodik
Erfarenhet från produktion, verkstad eller produktutveckling
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Har god systemvana, gärna Office 365 och affärssystem.
Har B-körkort.
Personliga egenskaper:
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos vår kund. Du är nyfiken, prestigelös och lösningsorienterad, med förmåga att driva ditt arbete framåt och hitta nya vägar när något behöver lösas. Du trivs i att vara initiativtagande och driva processer framåt. Samtidigt är du strukturerad och ansvarstagande, och orädd för att utmana.
Information om tjänsten:
Professionals Nord söker i samarbete med kund en Kvalitetschef. Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt hos företaget.
.
Du erbjuds:
En varierande och händelserik roll där ingen dag är den andra lik, och där du har stor påverkan på både säkerhet, kundnöjdhet och produktkvalitet. Du får möjlighet att utvecklas inom teknik, processer och revisioner samtidigt som du blir en del av ett familjärt företag med korta beslutsvägar och engagerade kollegor. Arbetsmiljön är flexibel med möjlighet till hybridarbete, och du kliver in i en kultur som värdesätter mod, samarbete och personligt engagemangÖvrig Information:
Start: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid
Stad: Stockholm, Täby
Urval: Sker löpande
Kontakt: info@pn.se
Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner.
