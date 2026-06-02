Kvalitetschef inom Gripen produktionen
Saab Aktiebolag / Chefsjobb / Linköping Visa alla chefsjobb i Linköping
2026-06-02
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab Aktiebolag i Linköping
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din Roll
Som kvalitetschef har du en central roll i både Fighter Production Qualitys och verkstadsområdets ledningsgrupper. Du rapporterar till avdelningschef och verkstadschefer, med fokus på att säkerställa och utveckla kvalitetsarbetet i nära samarbete med både produktion och utveckling.
Ditt ansvar omfattar bland annat avvikelsehantering, oberoende kontroller, grundorsaksanalys och ständiga förbättringar för att leverera hög kvalitet till våra kunder.
I rollen ingår att omsätta företagets affärsmässiga villkor i kvalitetsarbetet och att bryta ner övergripande mål till tydliga och mätbara riktlinjer. Du leder förändringsarbete inom ditt ansvarsområde och säkerställer att kvalitetsprocesser ständigt utvecklas och förbättras. Som ledare verkar du i linje med företagets värderingar och har en aktiv roll i den dagliga verksamheten.
Rollen som kvalitetschef innebär dessutom att:
Driva och utveckla kvalitetsforumet Quality Operation inom verkstadsområdet.
Stödja och coacha medarbetare samt säkerställa att kvalitetsarbetet integreras i den dagliga produktionen.
Delta aktivt i ledningsgruppsarbetet och samarbeta tätt med produktionsledningen.
Genom din förmåga att bygga relationer och driva förbättringsarbete skapar du förutsättningar för en stark kvalitetskultur och en effektiv produktion.Publiceringsdatum2026-06-02Profil
Vi söker dig som är en trygg och driven ledare med ett starkt självledarskap och ett intresse för att leda i förändring. Du har en coachande och lyhörd ledarstil där du uppmuntrar samarbete och är öppen för andras idéer och perspektiv. Med en god kommunikativ förmåga skapar du engagemang och tydlighet i kvalitetsarbetet, och du vågar fatta beslut även i utmanande situationer.
Vi tror att du som söker har tidigare erfarenhet av att arbeta inom en tillverkande industri, gärna i en ledande roll. Du har ett stort teknikintresse och det är ett plus om du har arbetat med kvalitet sen tidigare, men det är inget krav. Vi värdesätter din förmåga att arbeta strukturerat, driva förbättringar och se till helhetens bästa.
Vår verksamhet står inför många spännande utmaningar, vilket kräver att vi ständigt utvärderar och utvecklar våra arbetssätt. För att lyckas i rollen behöver du ha personlig mognad, förändringsbenägenhet och en vilja att bidra till avdelningens framtid. Tidigare erfarenhet av ledarskap är meriterande, men det är ditt engagemang och din förmåga att driva kvalitetsarbete framåt som kommer att vara avgörande.
Då vi verkar i en internationell miljö är det ett krav att du talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska. Resor kan förekomma i tjänsten.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB stina.hullfors1@saabgroup.com Jobbnummer
9942808