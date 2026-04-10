Kvalitetschef, Arta Plast
2026-04-10
Om rollen
Arta Plast AB växer och stärker verksamheten med en kvalitetschef. Vi söker dig som vill spela en nyckelroll i ett innovationsdrivet företag där teknik, hållbarhet och kvalitet går hand i hand.
Arta Plast utvecklar och producerar hållbara förpackningar och avancerade medicintekniska produkter inom affärsområdena Arta Medical och Arta Pack. Som kvalitetschef ansvarar du för företagets verksamhetssystem för kvalitet, livsmedelssäkerhet och miljö - enligt ISO 13485, FSSC 22000 och ISO 14001 - samt leder vårt kvalitetskontor (QC) med tre medarbetare.
Rollen är bred och strategiskt viktig, med ansvar som spänner från ledningssystem och revisioner till miljöarbete, leverantörsstyrning och produktfrisläppning. Du är ledningens representant i kvalitets-, livsmedelssäkerhets- och miljöfrågor, har en central roll i utvecklingsprojekt och i att driva företagets fortsatta hållbarhetsarbete framåt.
Ditt uppdrag
Dina ansvarar för att:
Säkerställa att verksamhetssystemet uppfyller krav enligt ISO 13485, FSSC 22000 och ISO 14001.
Underhålla och vidareutveckla verksamhetssystemet samt säkerställa regelefterlevnad inom relevanta lagar, regler och standarder.
Driva risk- och faroanalyser samt avvikelse- och förbättringsarbete
Ansvara för risk- och faroanalys
Säkerställa strukturerad leverantörsstyrning och leverantörsbedömning
Planera och genomföra interna och externa revisioner
Vara ytterst ansvarig för frisläppning av produkter.
Leda och coacha QC-avdelningen, med ansvar för löpande kvalitetskontroller och uppmätningar.
Delta aktivt i utvecklingsprojekt och bidra till att integrera hållbarhetsperspektivet i verksamhetens alla delar.
Aktivt bidra till att integrera hållbarhetsperspektivet i hela verksamheten
Vem vi söker
Du har sannolikt arbetat flera år i en certifierad miljö och känner dig trygg i att ta ansvar, fatta beslut och driva förbättringar.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av att arbeta med och leda kvalitets- och/eller miljöledningssystem
Dokumenterad erfarenhet av ISO 13485 avgörande
Vana av revisioner, riskanalyser och regulatoriska krav
Erfarenhet från tillverkande industri, processindustri eller närliggande områden
Goda kunskaper i såväl svenska som engelska i tal och skrift.
Meriterande är:
Erfarenhet av FSSC 22000 och/eller ISO 14001
Hållbarhetsarbete kopplat till ledningssystem
Kunskaper i tyska
Personlighet
Du har förmåga att växla mellan strategiskt helhetsperspektiv och praktiskt genomförande samt uppskattar att vara nära verksamheten. Som ledare är du tydlig, lyhörd, coachande och skapar engagemang och tillit genom att vara närvarande, påläst och involverad. Vi ser också att du är strukturerad, analytisk och trygg i din kompetens.
Erbjudande
Hos Arta Plast AB blir du en del av ett framgångsrikt och växande företag med stark innovationskraft och ett tydligt hållbarhetsfokus. Du får en central roll i en organisation som värdesätter kvalitet, ansvar och utveckling - både för sina produkter och sina medarbetare.
Vi erbjuder en arbetsplats med kort beslutsvägar, engagerade kollegor och ett öppet klimat, där du får möjlighet att påverka företagets framtida riktning inom kvalitet och hållbarhet.
Arta Plast AB är certifierat enligt ISO 13485, ISO 14001 och FSSC 22000 och ligger i den natursköna skärgårdskommunen Tyresö, strax söder om Stockholm. Läs mer om oss på https://artaplast.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-118700". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Addilon Professionals AB
https://addilon.se/
106 31 TYRESÖ Arbetsplats
Addilon AB Kontakt
Lars Björk jobb@addilon.se
