Kvalitetschef
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2026-07-20
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Socialförvaltningen arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på medborgarnas behov och har därför en sammanhållen socialförvaltning. Vi arbetar med socialtjänstens hela uppdrag individ och familjeomsorg, funktionshinderomsorg, äldreomsorg och hälso- och sjukvård, samt arbetsmarknadsenheten. Vi arbetar målinriktat för att skapa en organisation med hög kompetens och kvalitet där individens behov sätts i centrum.
Vår kommun präglas av den välkända Gnosjöandan. Här finns entreprenörskap, hjälpsamhet och klurighet, som visar på att allt är möjligt. På vår arbetsplats är kontaktvägarna korta, det finns en närhet som bara den lilla kommunen kan erbjuda. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete på en spännande plats.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Vill du vara med och leda omställningen till framtidens socialtjänst? Gnosjö kommun står likt alla kommuner inför utmaningar i omställningsarbetet till god och nära vård, samt nya socialtjänstlagen. I ditt uppdrag som kvalitetschef arbetar du i socialförvaltningens ledningsgrupp i nära samarbete med både socialchef och våra verksamhetschefer. I tjänsten samordnar du det förvaltningsövergripande och strategiska arbetet och följer upp detta mot politiskt uppsatta mål. Du ansvarar för framtagandet av omvärldsanalyser och utveckling av hela förvaltningen i kvalitets- och utvecklingsfrågor. Du kommer också att leda olika utvecklingsprocesser och utredningsuppdrag, såväl självständigt som i samverkan med andra.
I ditt uppdrag ansvarar du också för bedömning och utredning av Lex Sarah-rapporter samt gör eventuella anmälningar till tillsynsmyndigheten IVO. I uppdraget ingår även uppföljning av vidtagna åtgärder vid identifierade fel och brister i verksamheten. Du återkopplar och bistår på ett pedagogiskt sätt och bidrar till ökat lärande för verksamheten i till exempel rättssäkerhet och Lex Sarah processen. Vidare stödjer du verksamheterna i det systematiska kvalitetsarbetet samt bidrar till utveckling av rutiner och arbetssätt.
I rollen ingår ansvar för enhetens personal, verksamhet och ekonomi. Du leder ett team på 5 medarbetare, bestående av specialister så som MAS (Medicinskt ansvarig samordnare) MAR (medicinskt ansvar rehab) samt en utvecklingsledare. Du har också nämndsekreteraren i din stab som förutom sedvanliga uppgifter också arbetar med utveckling hos oss. Du har också enhetschef för administration och systemförvaltning i din ledningsgrupp, som arbetar och servar hela förvaltningen. Arbetet sker i nära samarbete med förvaltningens chefer där verksamhetens behov är utgångspunkten.
Du rapporterar till socialchef och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. I ledningsgruppen finns två verksamhetschefer som du kommer ha ett nära samarbete med. I rollen ingår även att vara föredragande i den politiska nämnden. Du får i tjänsten en stor möjlighet att påverka och driva förvaltningens utvecklingsarbete. Socialförvaltningen står inför stora omställningar för att möta framtidens behov och som kvalitetschef utgör du en viktig roll i omställningsarbetet. Det finns därmed stora utvecklings- och samverkansmöjligheter i tjänsten.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen som kvalitetschef behöver du ha en relevant högskoleutbildning, samt erfarenhet av kvalitets och utvecklingsarbete inom socialförvaltning. Du har dokumenterad erfarenhet av ledningsarbete som chef, och därmed en väl utvecklad ledarförmåga med erfarenhet av att skapa tillit, tydlighet och resultat. Du har god erfarenhet av att driva utvecklingsarbete och tillämpa ett processinriktat arbetssätt samt erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation, gärna kring utvecklings- och förändringsarbeten. Utöver detta har du förmågan att se till verksamhetens helhet samt är nyfiken, orädd och engagerad. Du drivs av att leda förändringsarbete och gör detta självständigt utifrån erfarenhet och kunskap. Du har en kommunikativ förmåga och fallenhet för att skapa engagemang och delaktighet i en grupp kompetenta, självständiga medarbetare som arbetar inom många olika områden. Du uttrycker dig lätt och obehindrat i både tal och skrift i svenska. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Vi söker dig som tar egna initiativ. Du är van vid att arbeta självständigt och tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter i nära samarbete och dialog med socialförvaltningens ledningsgrupp. Du har en välutvecklad pedagogisk förmåga och kan på ett enkelt och tydligt vis bidra med kunskap och lärande till dina kollegor i komplexa ärenden som berör till exempel lagstiftning. Du ska även kunna stödja, informera och utbilda medarbetare och chefer inom förvaltningen.
Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet som ska göras på ett effektivt sätt och är tydlig i din kommunikation. Du har en god analytisk förmåga och kan lätt sätta dig in i komplexa frågor, samtidigt som du arbetar lösningsfokuserat utifrån ett helhetsperspektiv.
Du samverkar också med andra kollegor med liknande uppdrag både i GGVV och i Jönköpings län.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt viktiga utvecklingsarbete.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Som en del av rekryteringsprocessen begär vi in registerutdrag vid anställning som innebär arbete med barn, elever, äldre, personer med funktionsnedsättning samt ledande befattningar.
I samband med anställning behöver du styrka ditt medborgarskap och din rätt att arbeta i Sverige.
Här kan du läsa mer om oss https://www.gnosjo.se/
Går du i flyttankar och vill bli en del av Gnosjöandan? Läs mer härhttps://www.gnosjoandan.com/sv/leva-bo-och-arbeta/
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335048". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gnosjö Kommun
(org.nr 212000-0506)
Gnosjö kommun (visa karta
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335 80 GNOSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gnosjö kommun Kontakt
Fackliga företrädare nås genom kommunens växel +46370331000 Jobbnummer
10006578