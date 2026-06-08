Kvalitetschef
SydGrönt Ekonomisk förening / Chefsjobb / Helsingborg Visa alla chefsjobb i Helsingborg
2026-06-08
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
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SydGrönt Ekonomisk förening är en producentorganisation för ca 140 svenska odlare. Vi är Sveriges största leverantör av svenskproducerad frukt, grönsaker och blommor. Tillsammans med våra dotterbolag Mäster Grön AB och SydLog AB utvecklar, säljer och distribuerar vi ett modernt sortiment av frukt, grönsaker och blommor till hela den svenska dagligvaruhandeln. SydGrönt Ekonomisk Förening stödjer hela koncernen inom Försäljning, Inköp, Marknad, Produkt, Kvalitet, Ekonomi, Lön, HR och IT. Tillsammans satsar vi på framtiden med hållbar mat och blommor - Från svenska odlare – till dig.
Vill du vara med och utveckla framtidens kvalitetsarbete inom svenskproducerade frukt, grönsaker och blommor? SydGrönt söker nu en engagerad och drivande Kvalitetschef som vill ta ett helhetsansvar för vår koncerns kvalitetsarbete.
Om rollen
Som Kvalitetschef har du ett övergripande ansvar för hela koncernens kvalitetsarbete med fokus på våra produkter – frukt, grönsaker och blommor. Du arbetar brett över hela verksamheten med nära samarbete med interna funktioner, våra odlare och våra kunder. Du har personalansvar för kvalitetsteamet som idag består av två Kvalitets- och miljösamordnare samt två varukontrollanter. Du rapporterar till Produkt- och Marknadschef.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för och utveckla koncernens övergripande kvalitetsarbete
Säkerställa att våra produkter möter kundkrav, lagkrav, certifieringskrav och interna standarder
Vara ett stöd till våra producenter i deras företags kvalitets-, och certifieringsarbete
Samverka med kunder i alla kvalitetsrelaterade frågor
Bidra till utveckling och implementering av rutiner, uppföljning och kontroll inom hela koncernen
Bidra aktivt till koncernens hållbarhetsarbete
Arbeta proaktivt med ständiga förbättringar i hela värdekedjan
Vem är du?
Du har erfarenhet av kvalitetsarbete inom livsmedel, odling eller närliggande bransch och trivs i en verksamhet där kvalitet, affär och produktion hänger nära ihop.
Du är som person:
Intresserad av yrkesodling och vill bidra till utvecklingen av svenskodlade produkter
Nyfiken på hur vi kan möta dagens och morgondagens konsumenters krav
Tycker om att skapa struktur och driva förbättringsarbete
Har lätt för att samarbeta och bygga förtroende
Kommunicerar tydligt och trivs med många kontaktytor
Är lösningsorienterad och prestigelös
Kan växla mellan strategiska frågor och operativt arbete i vardagen
Vi ser gärna att du har erfarenhet av certifieringar, kundkrav och kvalitetsarbete kopplat till livsmedel eller färskvaror. Har du erfarenhet från frukt, grönsaker, blommor eller odlarledet är det meriterande.
Vi erbjuder en central och utvecklande roll i en branschnära organisation med möjlighet att påverka och utveckla kvalitetsarbetet i hela värdekedjan. På vårt företag arbetar vi i ett högt tempo och med stark laganda, högt engagemang och vi drivs av gemensam framgång. Vi erbjuder en möjlighet att arbeta nära, och utveckla, svensk odling – med produkter som växer i både växthus, tunnlar och på friland. Huvudsaklig placering på vårt kontor i Helsingborg. Resor till vårt lager i Landskrona och till våra odlare sker regelbundet.
Vi ägs av våra odlare och är en jordnära och handlingskraftig verksamhet som brinner för hållbar mat och klimat. Våra anställda är nyckelspelarna i vår framgång och tillsammans sätter vi stor stolthet i att förse marknaden med våra svenskproducerade produkter. En rekryteringsprocess medför ett val inte bara för oss som arbetsgivare, utan även för dig som sökande, vår ambition är att våra rekryteringar ska vara transparenta och långsiktiga.
Om detta tilltalar dig, tror vi att du kommer trivas och utvecklas hos oss! Läs gärna mer om oss på www.sydgront.se
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Huvudsaklig placering: Helsingborg
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
Frågor hänvisas till:
Produkt- och marknadschef Anette Ekstrand, anette.ekstrand@sydgront.se
HR-Koordinator Anna Carin Wikström, 073-054 19 69
Urval kommer att ske löpande, vilket innebär att anställning kan ske innan annonsens slutdatum. Vi ser fram emot din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7862412-2040402". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SydGrönt Ekonomisk förening
, https://sydgront.teamtailor.com
Knut Påls väg 11 (visa karta
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256 69 HELSINGBORG Arbetsplats
SydGrönt Jobbnummer
9952130