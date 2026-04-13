Kvalitetschef
Hos oss får du en nyckelroll i ett internationellt företag med fokus mot fordonsindustrin där innovation och hållbarhet går hand i hand. Som Kvalitetschef blir du en drivande kraft i att säkerställa högsta standard, utveckla processer och leda ett engagerat team - allt i en miljö med korta beslutsvägar och stort utrymme för egna initiativ.
Om rollen
Som Kvalitetschef rapporterar du till VD och har ett team på cirka 12 medarbetare. Rollen är operativ och innebär att du arbetar nära R&D, inköp och produktion - från idé till genomförande. Du blir en nyckelperson i att utveckla våra processer och säkerställa att vi levererar produkter med högsta kvalitet. Du sitter också med i ledningsgruppen.
Dina ansvarsområden
Leda och utveckla kvalitets- och miljöarbetet i linje med företagets strategi, kundkrav och lagstiftning.
Säkerställa och vidareutveckla våra ledningssystem och certifieringar (ISO/TS16949, ISO 9000, ISO 14000, VDA, AIAG, IATF, TISAX).
Driva förbättringsarbete inom metoder och system för kvalitet och miljö.
Hantera kund- och leverantörsklagomål samt planera och följa upp åtgärder.
Ansvara för interna och externa revisioner samt representera företaget vid kund- och myndighetsrevisioner.
Stoppa produktion vid kvalitets- eller miljöbrister som strider mot definierade krav.
Rapportera resultat och prestanda inom kvalitet och miljö till ledningen och myndigheter.
Medverka vid kund- och leverantörscertifieringar.
Arbeta med internationella kontakter och säkerställa kundnöjdhet.
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av kvalitets- och miljöarbete inom industrin, gärna med bakgrund från automotive. Du har goda kunskaper om relevanta standarder och certifieringar och är van att arbeta operativt - du trivs med att vara nära verksamheten och ta ansvar för att idéer snabbt blir verklighet. Som ledare är du ödmjuk, nyfiken och förtroendeingivande, samtidigt som du har förmågan att vara tydlig och kravställande när situationen kräver det. Du har integritet och kan markera när det behövs, både internt och mot kund och leverantör. För att lyckas i rollen behöver du behärska svenska och engelska väl i tal och skrift och ha en stark vilja att utveckla både processer och människor.
Vi erbjuder
En spännande och utvecklande roll i ett företag med korta beslutsvägar och högt tempo med internationella kunder. Du får möjlighet att påverka och bidra till vår fortsatta framgång.
Välkommen till ett dynamiskt företag
Vi är stolta över vårt företag och över det vi gör. Vi på Trelleborg Sealing Solutions Kalmar AB är världsledande inom vårt område och har goda tillväxtmöjligheter. Trots att vi verkar i ett internationellt sammanhang är stämningen på företaget familjär. Vi är raka och öppna mot varandra, måna om att samarbeta men också att var och en tar initiativ och ansvar.
Intresserad?
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss;
Stefan Lundström, BU President, 070-949 94 29, stefan.lundstrom@trelleborg.com
Martina Jonsson, HR Director, 070-723 72 21, martina.jonsson@trelleborg.com
Representant för Unionen är Christian Dahl, 070-854 70 63.
Tillträde snarast.Så ansöker du
Urval sker löpande. Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt webbverktyg: https://www.trelleborg.com/sv-se/karriar/lediga-tjanster
Sista ansökningsdag är 2026-05-03.
Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Trelleborg är en global industrikoncern som utvecklar högpresterande lösningar för att täta, dämpa och skydda i krävande miljöer över hela världen. Trelleborg Sealing Solutions Kalmar AB med huvudkontor i Kalmar är världsledande inom produktion och utveckling av ljud- och vibrationsdämpande komponenter till fordonsindustrin. Läs gärna mer om oss på www.rubore.com
och www.trelleborg.com.
