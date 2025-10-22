Kvalitetschef
2025-10-22
Vill du leda ett uppdrag som gör verklig skillnad för invånare och medarbetare?
Vi söker en enhetschef för Kvalitet och utveckling. Kvalitet och utveckling är en del av socialförvaltningens stab och arbetar med att stödja hela organisationen i frågor som rör uppföljning, kvalitet och förbättring. Vi samarbetar nära med både verksamheter, digitalisering, HR och ekonomi. Socialförvaltningen i Järfälla kommun ansvarar för områdena äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg (IFO). Förvaltningen arbetar med mod, engagemang och flexibilitet - och vi gör det tillsammans!
Vi erbjuder dig ett spännande och meningsfullt chefsuppdrag med goda möjligheter att påverka och utveckla framtidens socialtjänst. Här leder du ett kvalificerat team med bred kompetens inom områden som kvalitetsutveckling, upphandling, uppföljning, välfärdsbrottssamordning, projektledning och uppdrag från nämnden.
Tillsammans utvecklar ni gemensamma arbetssätt, stärker rättssäkerheten och bidrar till att verksamheterna och förvaltningen når sina mål.
Din närmaste chef är utvecklingschefen och du arbetar tätt tillsammans med digitaliseringschefen för att säkerställa att kvalitets- och utvecklingsarbetet hänger ihop med förvaltningens digitala omställning.
Arbetet förutsätter ett agilt och lärande arbetssätt, där ni tillsammans med verksamheterna utvecklar lösningar som skapar nytta för både medarbetare och invånare.
Som chef för Kvalitet och utveckling kommer du bland annat att:.
* Leda enheten med personal-, budget- och arbetsmiljöansvar.
* Leda, samordna och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i hela socialförvaltningen.
* Säkerställa och utveckla gemensamma processer för planering, uppföljning och förbättring.
* Samordna upphandlingar, avtal och uppföljningar
* Ansvara för förvaltningens arbete med välfärdsbrott.
* Bidra till analys, rapportering och beslutsunderlag för nämnd och ledning.
* Driva utvecklingsinitiativ i nära samarbete med digitaliseringschef, verksamhetsområden och ledningsgrupp.
* Leda och prioritera utvecklingsprojekt som stärker kvalitet, effektivitet och lärande.
Du arbetar nära förvaltningens ledningsgrupp och är en central länk mellan verksamhet, stab och förvaltningsledning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Erfarenhet av att leda medarbetare med fullt arbetsmiljöansvar
* Flera års erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete, gärna inom socialtjänst eller annan välfärdsverksamhet.
* God kännedom om lagstiftning, styrning och uppföljning i offentlig sektor.
* Erfarenhet av att driva utveckling och förbättring i komplexa organisationer.
* Förmåga att omsätta politiska beslut till konkreta processer och resultat.
* Högskoleutbildning inom socialt arbete, statsvetenskap, juridik, ekonomi eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Det är meriterande om du har:
* Flera års arbete av kvalificerat utredningsarbete, såsom att skriva rapporter, beslutsunderlag, utvärderingar och remissvar
* Erfarenhet av upphandling och avtalsuppföljning
* Erfarenhet av välfärdsbrottssamordning
För att lyckas i rollen behöver du ha en god samarbetsförmåga och du är prestigelös i ditt ledarskap och har lätt för att samarbeta över gränser både organisatoriska och professionella.
Du bidrar till en helhetssyn och förstår hur olika delar av organisationen samverkar och fattar beslut som främjar helheten snarare än enskilda delar. Du ser samband mellan kvalitet, digitalisering, verksamhet och ekonomi och har alltid brukarnas nytta i fokus. Du trivs med att leda experter och bygga team där olika kompetenser kompletterar varandra.
Som chef är du är en trygg och tillitsfull ledare som skapar engagemang genom tydlighet och lyhördhet. Du kombinerar analytisk förmåga och strukturellt tänkande med en varm, närvarande ledarstil.
Vi erbjuder dig ett spännande och meningsfullt chefsuppdrag med goda möjligheter att påverka och utveckla framtidens socialtjänst.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi genomför utökade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
