Kvalitetschef - Hygap Ab - Oskarström
FSK Group AB / Chefsjobb / Halmstad Visa alla chefsjobb i Halmstad
2026-06-16
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På HYGAPGRUPPEN utvecklar vi ständigt nya sätt att effektivisera produktionen för verkstadsindustrin genom att bearbeta och förädla komponenterna i förväg. Vi är ett engagerat familjeföretag med korta beslutsvägar som snabbt och enkelt kan ta hand om specifika önskemål. Från idé till färdig produkt! Under de senaste fem åren har Hygapgruppen växt kraftigt och fortsätter i en väldigt expansiv fas.
Vill du leda utvecklingen inom kvalitet, miljö och hållbarhet i en växande industrikoncern?
På HYGAPGRUPPEN tror vi på utveckling, ansvar och långsiktiga relationer – med våra kunder, våra medarbetare och vår verksamhet. Nu söker vi en engagerad och affärsnära Kvalitetschef som vill ta ett övergripande ansvar för att vidareutveckla vårt kvalitetsarbete och vara med och forma framtiden tillsammans med oss.
Din roll
Som Kvalitetschef får du en nyckelroll i organisationen med stort mandat och möjlighet att påverka. Du ansvarar för att leda, utveckla och samordna kvalitets-, miljö- och hållbarhetsarbetet inom HYGAPGRUPPEN och säkerställa att våra arbetssätt skapar verkligt värde – för kunder, verksamhet och medarbetare. Du blir en naturlig del av ledningsgruppen och arbetar nära våra tre siter på Hygapgruppen för att driva förbättringar, utveckla processer och skapa en kultur där kvalitet är en självklar del av vardagen. Du leder teamet framåt genom ett tydligt, coachande och engagerande ledarskap.Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Äga och vidareutveckla vårt verksamhetssystem samt ansvara för ISO-certifieringar / IATF.
Driva kvalitets-, miljö- och hållbarhetsfrågor på både strategisk och operativ nivå.
Initiera, leda och följa upp förbättringsprojekt och utvecklingsinitiativ.
Ansvara för interna och externa revisioner.
Arbeta med avvikelsehantering, leverantörsbedömningar och kvalitetsuppföljning.
Leda utbildningar och skapa engagemang inom kvalitet, miljö och hållbarhet.
Ansvara för brandskyddsarbete och samordning av relaterade utbildningar och myndighetskontakter.
Jobba i våra centrala kvalitetsverktyg PPAP och FMEA.
Vem är du?
Du har erfarenhet av kvalitetsarbete inom tillverkande industri och känner dig trygg i att kombinera struktur, ledarskap och utveckling. Du gillar att få människor att växa, skapa framdrift och omsätta idéer till resultat. Är van att skapa förtroende både internt och externt. Erfarenhet från fordonsindustrin eller arbete mot fordonskunder är meriterande. Vi arbetar i affärssystemet Monitor som en naturlig del av vår vardag.
Vi tror att du:
Har högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet.
Har god kunskap om ISO-standarder och ledningssystem.
Har erfarenhet av interna och externa revisioner, certifieringar och förbättringsarbete.
Varför HYGAPGRUPPEN
Hos oss får du mer än ett ansvar – du får möjlighet att påverka. Du blir en del av en organisation med korta beslutsvägar, hög tillit och stort engagemang. Här finns frihet att tänka nytt, utrymme att driva förändring och kollegor som vill utvecklas tillsammans. Vi tror på att skapa resultat genom samarbete, ansvarstagande och en kultur där människor trivs och växer.
Välkommen att bli en del av HYGAPGRUPPENS fortsatta resa.
Om oss – FSK
Vi är FSK, the Generator – ett bolag som driver utveckling och tillväxt genom våra tre affärsområden Talent, Brand och Growth.
Talent – Vi hjälper framåtlutade företag att hitta rätt människor, framförallt inom Management, Sales and Marketing.
Brand – Vi stärker varumärken genom Employer Branding och Business Branding, ett viktigt område för alla företag.
Growth – Vi skapar inspirerande och utmanande utbildningar som utvecklar bolag för framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FSK Group AB
(org.nr 556882-2257)
302 44 OSKARSTRÖM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hygap AB Kontakt
Rekryterare
Theresia Andersson theresia@fskgroup.se Jobbnummer
9966026