Kvalitetsansvarig för kundprojekt till försvarsjätte!
2026-03-26
Har du erfarenhet som Utvecklingsingenjör eller jobbat med att kvalitetssäkra interna projekt inför produktion? Har du en teknisk utbildning och vill lära dig mer om kvalitet inom projekt? Då kan detta vara något för dig!
Om rollen
Som Kvalitetsansvarig arbetar du med kundprojekt och fungerar som kundens representant för kvalitetssäkring internt genom hela processen, från order till leverans. Rollen handlar till största del om att se till att kvaliteten efterföljs i alla steg i processen från offert, produktion och leverans men även ett efterarbete för analys och förbättringsförslag. Det är en hel del admin då det finns krav och standarder som ska efterlevas. Du kommer att arbeta i ett nära samarbete med projektledaren och övriga avdelningar i bolaget med alla steg i projektet från offert till levererad produkt samt eftermarknad.
Exempel på arbetsuppgifter:
Genomgående ansvar genom hela processen, planering, produktionsstadie, leverans och till sist förbättringsmöjligheter inför framtida projekt.
Kvalitetsplanering och kravhantering från kund.
Kvalitetskontroll inför leverans, inklusive granskning och certifiering.
Kvalitetsförbättring genom att identifiera och implementera förbättringar.
Stödja eftermarknaden genom att granska och säkerställa kvalitet.
För att axla rollen som Kvalitetsansvarig behöver du uppfylla skallkrav nedan och ha ett stort intresse för kvalitetsfrågor. Du behöver vara ödmjuk, trygg i en roll med ansvar och kommunikativ lagspelare som trivs med att jobba mot samma mål som resten av verksamheten. I vissa fall kan arbetsbelastningen öka vilket innebär att du behöver känna dig trygg med att strukturera upp ditt arbete för att leverera i tid.
Skallkrav
YH/högskole- eller civilexamen inom relevant område, exempelvis kvalitet, ledarskap, maskinteknik eller liknande.
Arbetserfarenhet av att jobba med utveckling och R&D.
Arbetserfarenhet av att jobba med kvalitet och/eller standarder.
Arbetat hos större företag inom industrin.
Svenska och engelska, flytande i tal & skriftAnställningsvillkor
Uppdraget är placerat i säkerhetsklass. Inför anställning krävs att du genomgår en säkerhetsprövning och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Detta kan medföra krav på visst medborgarskap.
Start: Enl. ö/k
Omfattning: Heltid, tillsv.
Arbetstid: Kontorstider 8-17, flex.
Ort: Göteborg och ev. Mölnlycke.
Om företaget
Vår kund är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att stärka nationers förmåga att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. De utvecklar teknik och lösningar som stödjer en säkrare och mer hållbar värld. De utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapenteknik, ledningssystem, sensorer samt marina plattformar och utgör en viktig del av Sveriges och andra nationers försvarsförmåga.
Om Framtiden AB
Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Som anställd på Framtiden får du alltid en konsultansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.
Rekryteringsprocess
Låter tjänsten intressant?
För att söka tjänsten skickar du in CV och personligt brev via länken. Vi tar inte emot några ansökningar via mail. Rekryteringsprocessen för det här jobbet består för dig som kandidat av följande steg: telefonintervju, intervju, referenstagning och intervju på plats hos företaget. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
