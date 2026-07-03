Kvalitetsansvarig
Linjemontage I Grästorp Aktiebolag / Elektronikjobb / Västerås Visa alla elektronikjobb i Västerås
2026-07-03
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Linjemontage är en av Sveriges ledande aktörer inom elkraftentreprenader. Vi bygger, förstärker och förnyar kraftförsörjningsanläggningar från 0,4 kV till 400 kV – från transformatorstationer och kraftledningar till tekniska systemlösningar inom exempelvis reläskydd, fjärrkontroll och elkraftteknik.
Våra kunder är bland annat elnätsägare, industrier, kommuner, statliga förvaltningar och större energibolag. Linjemontage har kontor och verksamhet över hela Sverige samt i Norge och Kroatien. Vi är drygt 400 medarbetare och sedan 2019 är Linjemontage en del av Kalpataru Projects International Ltd.
Vi söker nu en Kvalitetsansvarig som vill ta en nyckelroll i företagets verksamhetsutveckling.
Arbetsuppgifter Som Kvalitetsansvarig ansvarar du för att utveckla och förvalta Linjemontages ledningssystem och säkerställa att det omsätts i praktiken genom tydliga arbetssätt och ett nära samarbete med verksamheten. Du driver företagets kvalitetsarbete, stödjer organisationen i förändrings- och förbättringsinitiativ samt säkerställer efterlevnad av interna och externa krav. Du arbetar nära projektorganisationen och övriga stödfunktioner för att skapa enhetliga arbetssätt, stärka kvaliteten i våra leveranser och bidra till hög kundnöjdhet. Eftersom Linjemontage bedriver verksamhet i flera länder har du även en central roll i att samordna och vidareutveckla ledningssystemet så att det fungerar effektivt över landsgränserna, samtidigt som nationella krav och lokala förutsättningar beaktas.
Hos oss har du stora möjligheter att påverka och utveckla såväl din roll som företagets arbetssätt. Rollen är direkt underställd KMA-chefen och innebär ett stort eget ansvar. Du har mandat att självständigt planera, driva och genomföra förbättringsinitiativ i nära samarbete med verksamheten. Som en central funktion arbetar du tvärfunktionellt i organisationen och har en viktig roll i att utveckla processer, arbetssätt och kvalitetskultur i hela Linjemontage.
Du har ett övergripande ansvar för företagets avvikelsehantering och säkerställer ett strukturerat arbetssätt från rapportering till uppföljning. I rollen ingår att utveckla företagets arbetssätt för avvikelsehantering, stödja verksamheten i rotorsaksanalyser samt säkerställa att korrigerande och förebyggande åtgärder genomförs och följs upp.
Resor ingår i tjänsten eftersom du kommer att samarbeta med verksamheter och kollegor på våra olika kontor, både nationellt och internationellt.Publiceringsdatum2026-07-03KvalifikationerErfarenhet och utbildning
• Relevant högskole- eller yrkeshögskoleutbildning inom kvalitet, teknik, bygg/anläggning eller motsvarande erfarenhet • Erfarenhet av kvalitetsarbete i projektorienterad verksamhet, gärna inom bygg- och anläggningsprojekt • Erfarenhet av att arbeta med och utveckla processer, rutiner eller ledningssystem • Goda kunskaper om ISO 9001, 14001 och 45001 samt förståelse för praktisk tillämpning • Grundläggande kunskaper om svensk arbetsmiljö- och miljölagstiftning • Erfarenhet av avvikelsehantering och förbättringsarbete • Behärskar Svenska och Engelska i tal och skrift • B- körkort
Meriterande om även:
• Grundläggande kunskaper om elsäkerhetslagstiftning och ESA • Grundläggande utbildning inom Byggarbetsmiljösamordning • Vana att arbeta för kunder med högt ställda krav och förväntningar • Erfarenhet av interna revisioner eller arbete nära certifieringsorgan • Vana att arbeta i digitala system för kvalitet och avvikelsehantering • Erfarenhet av förändringsledning, exempelvis att driva implementering av nya arbetssätt eller utveckla arbetssätt tillsammans med verksamheten
Personliga egenskaper Vi söker dig som vill vara med och utveckla Linjemontages verksamhet och arbetssätt för framtiden. Du är analytisk, strukturerad och har en god förmåga att omsätta krav, idéer och förbättringsmöjligheter till tydliga processer och rutiner. Du trivs med att arbeta både strategiskt och operativt och har förmågan att växla mellan helhetsperspektiv och detaljer.
För att lyckas i rollen behöver du vara kommunikativ och ha lätt för att skapa förtroende och bygga relationer med medarbetare på alla nivåer inom organisationen. Du är en person som engagerar andra, driver förändring och kan förklara värdet av gemensamma arbetssätt, struktur och ständiga förbättringar.
Vi söker dig som tar initiativ, arbetar självständigt och har ett starkt driv att utveckla både verksamheten och dig själv. Du trivs i en föränderlig miljö och motiveras av att skapa långsiktiga förbättringar som bidrar till ökad kvalitet, effektivitet och affärsnytta.
Vårt mål: Bästa arbetsgivare i branschen Linjemontage har sedan starten 1993 etablerat sig som en pålitlig leverantör inom kraftförsörjningen. Vi är stolta över att alltid hålla en hög nivå i våra projekt när det gäller Kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Med över 400 medarbetare och kontor på 22 platser i Sverige och Norge är vi nära våra kunder och kan erbjuda våra medarbetare en arbetsplats över ett stort geografiskt område. Vi är en trygg och pålitlig arbetsgivare för våra medarbetare. Sök till oss.
Välkommen att söka tjänsten. Vi uppmanar dig att skicka din ansökan snarast möjligt då urval kan ske löpande.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Jakob Mårtensson som är rekryterande chef.
Kontaktuppgifter: Mail: jakob.martensson@linjemontage.se
Telefonnummer: 070 330 81 05
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Vi sköter rekryteringen själva Vi uppskattar alla erbjudanden om hjälp med rekrytering, men vi har valt att hantera denna process internt. Vi ber därför vänligen att inga externa rekryteringsföretag kontaktar oss angående denna annons.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7916148-2084082". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linjemontage I Grästorp Aktiebolag
(org.nr 556464-7575), https://jobb.linjemontage.se
Metallverksgatan 4 (visa karta
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721 30 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Linjemontage Jobbnummer
9990760