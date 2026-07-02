Kvalitetsansvarig
Purple Rekrytering & Interim AB / Chefsjobb / Gnosjö Visa alla chefsjobb i Gnosjö
2026-07-02
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Var med och utveckla kvalitetsarbetet i ett expansivt industriföretag där du får stort eget ansvar och möjlighet att påverka!
EBOSS befinner sig i en spännande utvecklingsfas med investeringar, nya lokaler och höga ambitioner för framtiden. Nu söker vi en Kvalitetsansvarig som vill ta ett helhetsgrepp om kvalitetsarbetet och vara en nyckelperson i företagets fortsatta utveckling.
Hos oss får du en bred och varierad roll där du arbetar nära produktionen, kunderna och ledningen. Du blir en viktig del i arbetet med att säkerställa hög kvalitet, driva förbättringar och utveckla våra processer för att möta både dagens och morgondagens krav.
Om EBOSS
EBOSS är ett familjeägt företag med rötterna i den småländska entreprenörsandan. Med lång erfarenhet inom avancerad plåtbearbetning erbjuder företaget allt från prototyper till serieproduktion med hög kvalitet och modern teknik. Nu fortsätter satsningen genom investeringar i både verksamheten och nya lokaler i Hestra samtidigt som produktionen i Nissafors utvecklas vidare.Publiceringsdatum2026-07-02Om tjänsten
Som Kvalitetsansvarig får du en central roll i verksamheten där du ansvarar för att utveckla, driva och följa upp företagets kvalitetsarbete. Du kommer att arbeta både operativt och strategiskt tillsammans med kollegor i produktionen, ledningen och kvalitetsteamet.
Rollen innebär ett nära samarbete med företagets kunder där du ansvarar för kundrevisioner, reklamationshantering och kvalitetsdialoger. Du driver även förbättringsarbeten och säkerställer att verksamheten uppfyller gällande standarder och kundkrav.
En viktig del av tjänsten är också att vara delaktig när nya produkter introduceras. Du kommer att undersöka vilka regler och krav som gäller för olika produkter och säkerställa att dessa implementeras i verksamhetens arbetssätt.
Du utgår från både Nissafors och företagets nya anläggning i Hestra, vilket gör att du får en bred inblick i hela verksamheten.Arbetsuppgifter
Driva och utveckla företagets kvalitetsarbete.
Ansvara för kundrevisioner och externa kvalitetsrevisioner.
Hantera reklamationer och vara kontaktperson gentemot kunder i kvalitetsfrågor.
Initiera och leda förbättringsarbeten i verksamheten tillsammans med kvalitetsteamet
Säkerställa att kvalitetsprocesser följer ISO 9001 samt bidra till företagets fortsatta arbete mot ISO 14001-certifiering.
Säkerställa att lagar, regler och kundkrav följs vid introduktion av nya produkter.
Utveckla och uppdatera rutiner, processer och dokumentation.
Samarbeta nära produktion, ledning och övriga funktioner.
Vi söker dig som
Vi tror att du har erfarenhet av kvalitetsarbete inom tillverkande industri och trivs i en roll där du får kombinera struktur, problemlösning och utvecklingsarbete.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av kvalitetsarbete inom tillverkande industri.
God kunskap om ISO 9001 och gärna även ISO 14001.
Erfarenhet av kundrevisioner och reklamationshantering.
Förmåga att driva förbättringsarbete och skapa struktur.
Kunskap om kvalitetskrav inom exempelvis plåtbearbetning, laserskärning, kantpressning eller svetsning är meriterande.
God svenska och engelska i tal och skrift.
Som person
För att lyckas i rollen är du en strukturerad och lösningsorienterad person som trivs med att ta ansvar. Du har lätt för att samarbeta med olika funktioner samtidigt som du vågar utmana befintliga arbetssätt när förbättringspotential finns.
Du är prestigelös, har ett praktiskt förhållningssätt och tvekar inte att kavla upp ärmarna när verksamheten behöver det. Samtidigt har du förmågan att arbeta långsiktigt och skapa hållbara kvalitetsprocesser.
Vi erbjuder
Hos EBOSS får du möjligheten att kliva in i en nyckelroll i ett expansivt företag där kvalitet är en avgörande del av verksamhetens fortsatta utveckling. Här blir du en del av ett engagerat team med korta beslutsvägar, högt i tak och en kultur där samarbete, ansvarstagande och förbättringsarbete genomsyrar vardagen.
Du erbjuds en bred och varierad tjänst där du får arbeta nära både produktionen, kunder och ledning samtidigt som du har stora möjligheter att påverka och utveckla företagets kvalitetsarbete. Med investeringar i nya lokaler och en fortsatt tillväxtresa finns det goda möjligheter att vara med och forma framtidens arbetssätt, driva utvecklingen mot ISO 14001-certifiering och bidra till att EBOSS fortsätter möta kundernas höga kvalitetskrav.
För dig som trivs med eget ansvar, uppskattar en verksamhet där idéer tas tillvara och vill vara med och göra verklig skillnad, väntar en utvecklande roll i ett företag med stark framtidstro.Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar EBOSS med Purple Rekrytering & Interim. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Jennie Holmberg.
Jennie Holmberg 076 307 01 23 jennie@purplerekrytering.se
Urvalsarbetet sker löpande och intervjuer kommer att påbörjas efter semestertiderna. Vi ser därför gärna att du skickar in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8010412-2083221". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Purple Rekrytering & Interim AB
(org.nr 559428-6253), https://purplerekrytering.teamtailor.com
335 92 NISSAFORS Arbetsplats
Purple Rekrytering & Interim Kontakt
Jennie Holmberg jennie@purplerekrytering.se 076 307 01 23 Jobbnummer
9990165