Kvalitetsansvarig
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2026-06-15
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Kvalitetsansvarig till Swenergy
Vill du vara med och utveckla kvalitetsarbetet hos en växande svensk tillverkare av kosttillskott?
Nu söker vi en Kvalitetsansvarig som vill kombinera utveckling av kvalitetssystem och processer med ett nära och praktiskt arbete i verksamheten. Rollen passar dig som trivs lika bra med att förbättra arbetssätt och rutiner som med att säkerställa att de följs i vardagen.
Om rollen
Som Kvalitetsansvarig ansvarar du tillsammans med ledningen för företagets kvalitetsarbete och kvalitetssystem.
Du kommer att arbeta nära produktion, inköp och försäljning och ha en central roll i att utveckla, följa upp och säkerställa företagets kvalitetsarbete.
Exempel på arbetsuppgifter
Utveckla och underhålla företagets nuvarande och framtida kvalitetssystem
Driva utveckling och förbättring av företagets kvalitetsprocesser
Säkerställa regelefterlevnad
Hantera avvikelser och korrigerande åtgärder
Granska råvaror, specifikationer och leverantörsdokumentation
Säkerställa att analyscertifikat (COA) erhålls, kontrolleras och arkiveras
Genomföra leverantörsbedömningar och leverantörsgodkännanden
Delta i arbete med produktspecifikationer
Medverka vid revisioner och kvalitetsuppföljningar
Vi söker dig som
Har erfarenhet av kvalitetsarbete inom livsmedel, kosttillskott, läkemedel eller annan reglerad verksamhet
Har god förståelse för kvalitetssystem, dokumentation och processer
Är strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten
Har god administrativ förmåga
Är självgående och initiativrik
Kommunicerar väl på svenska och engelska
Erfarenhet från andra branscher med väl utvecklade kvalitetssystem kan också vara relevant.
Meriterande
Erfarenhet av HACCP
Erfarenhet av ISO 22000, FSSC 22000, GMP eller liknande standarder
Erfarenhet av leverantörsbedömningar och revisioner
Erfarenhet av märkning och regulatoriska frågor inom livsmedel eller kosttillskott
För att trivas i rollen tror vi att du
Tycker om struktur och ordning
Har lätt för att växla mellan detaljer och helhet
Trivs med att arbeta nära verksamheten
Gillar att lösa problem och förbättra arbetssätt
Har ett starkt kvalitetsfokus och hög integritet
Om Swenergy
Swenergy utvecklar och tillverkar kosttillskott åt kunder som ställer höga krav på kvalitet, dokumentation och leveranssäkerhet.
Vi är ett entreprenörsdrivet företag med korta beslutsvägar där du får möjlighet att påverka, utvecklas och vara en viktig del av företagets fortsatta resa.Publiceringsdatum2026-06-15Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag om vi hittar rätt person.
I din ansökan vill vi även att du besvarar följande fråga:
Beskriv den mest komplexa kvalitetsrelaterade uppgift du själv ansvarat för. Vad var utmaningen, hur arbetade du för att lösa den och vad blev resultatet?
Ansökan skickas till work@swenergy.se
och märks med "Kvalitetsansvarig". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: work@swenergy.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swenergy AB
(org.nr 556962-8802)
Verktygsgatan 8 (visa karta
)
523 38 ULRICEHAMN Jobbnummer
9964803