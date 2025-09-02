Kvalitets- och teknikchef till SLS Kyla Värme Energi AB
2025-09-02
Är du både strukturerad och tekniskt nyfiken? Trivs du med att arbeta nära både människor, processer och teknik - och vill vara med och utveckla ett företag i framkant inom hållbar kyla och värme? Då kan du vara vår nya Kvalitets- och teknikchef på SLS Kyla Värme Energi AB.Publiceringsdatum2025-09-02Om tjänsten
I rollen som Kvalitets- och teknikchef ansvarar du för att leda och utveckla vårt kvalitetsarbete och samtidigt ge tekniskt stöd till organisationen. Du kommer att:
Kvalitetsarbete & ledningssystem
• Hålla kvalitetsmanual och ledningssystem uppdaterade (Swedac, Altea m.fl.)
• Delta vid revisioner och säkerställa efterlevnad av standarder
• Driva avvikelsehantering, reklamationer och förbättringsförslag
• Genomföra kvalitetsronder och ta fram rutiner för kvalitet, miljö och arbetsmiljö
Tekniskt stöd & utveckling
• Stötta sälj, inköp, konstruktion, produktion och kundsupport i tekniska frågor
• Utveckla beräkningsmallar, flödesscheman och armaturlistor
• Bidra i projektering och tekniska utredningarÖvrig information
• Kommunicera och samverka med kunder, leverantörer och underentreprenörer
• Bidra i ledningsgruppen med kvalitets- och teknikperspektiv
Det här är en bred roll där du kombinerar struktur, analys och tekniskt kunnande med en stark förmåga att driva förbättringar och samarbeta med olika funktioner.
Vem är du?
Vi tror att du har en bakgrund inom industri, bygg, energi eller liknande tekniska områden och erfarenhet av kvalitetsarbete. Du är noggrann, lösningsorienterad och trivs med att både arbeta operativt och strategiskt.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av kvalitets- och ledningssystem (t.ex. ISO, Swedac, arbetsmiljö, miljö)
• Teknisk förståelse, gärna med erfarenhet av systemberäkningar eller projektering
• Förmåga att leda revisioner, avvikelsehantering och reklamationer
• God kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med olika yrkesgrupper
Meriterande:
• Kunskap inom kyl- och värmeteknik eller angränsande områden
• Erfarenhet av att arbeta i eller leda en teknisk supportfunktion
Om verksamheten
SLS Kyla Värme Energi AB är specialister på tekniska lösningar inom kyla, värme och energioptimering. Vi utvecklar och levererar miljövänliga kylmaskiner och värmepumpar med naturliga köldmedier som ammoniak, propan och koldioxid - lösningar som gör verklig skillnad för klimatet.
Vi erbjuder
• En nyckelroll i ett växande teknikföretag med stark hållbarhetsprofil
• Möjlighet att utveckla både kvalitetssystem och tekniska arbetssätt
• Korta beslutsvägar och engagerade kollegor
• Marknadsmässig lön och goda arbetsvillkor
Som Kvalitets- och teknikchef blir du en nyckelperson i att säkerställa kvalitet, säkerhet och teknisk utveckling i våra projekt och processer.
Bra att veta
I denna rekryteringsprocess samarbetar SLS Kyla Värme Energi AB med Poolia. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Halima Iman Barre (halima.iman.barre@poolia.se).
Varmt välkommen med din ansökan!
