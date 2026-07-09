Kvalitets- Och Miljösamordnare Till Power Logistics
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2026-07-09
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Vill du vara med och bidra till POWER Logistics kvalitets- och miljöarbete? Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och inte rädd för att ställa krav. Som Quality & Environment Coordinator blir du en central del av vår kvalitetsavdelning och du kommer att samarbeta tätt med kollegor i POWER-koncernen, som representant för POWER Logistics.Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
I tjänsten som Quality & Environment Coordinator ansvarar du för styrning och analys kopplat till kvalitet och miljö samt bidrar till att verksamheten når uppsatta mål. Tjänsten innebär ett brett samarbete och stöttning inom hela verksamheten. Du blir även en del av ett nordiskt team för rutiner och processer, vilket innebär att resor i tjänsten kan förekomma.
Du tolkar och analyserar lagar, regler och rutiner inom kvalitet och miljö. Riskbedömningar och trendanalyser är en del av vardagen, liksom löpande arbete med avvikelser. Du leder och genomför internrevisioner, sammanställer och presenterar resultatet. Vid externa revisioner av våra certifierade ledningssystem är du verksamhetens stöd. Du skapar och reviderar rutiner, säkerställer korrekt rapportering och stöttar och utbildar verksamheten i förbättringsarbetet. Som systemadministratör för ledningssystemet ansvarar du för uppföljningsverktygen och är ett nära stöd till chefer och processägare i det löpande arbetet.
Utöver detta arbetar du med kvalitetsadministration tillsammans med resten av avdelningen. Det innebär att du hanterar returer, reklamationer och transportärenden, justerar lagersaldon och är en viktig länk mellan lager, butiker och kundtjänst.
Som person är du
Analytisk, logiskt tänkande och strukturerad. Du är noggrann, administrativt intresserad och duktig på att lösa problem samt att formulera tydliga mål och prioritera rätt saker. Du kommunicerar och samarbetar obehindrat med människor på alla nivåer, från medarbetare i verksamheten till chefer och processägare. Du är dessutom initiativtagande och serviceinriktad.Kompetenser
Relevant eftergymnasial utbildning, eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt.
Minst tre års erfarenhet av kvalitets- och miljöarbete.
Flera års erfarenhet av certifiering/recertifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet från lager- eller logistikbranschen.
Vad vi erbjuder
En nyckelroll i en spännande fas – du är med på resan mot ISO-certifiering inom kvalitet och miljö.
Ett nordiskt sammanhang – du samarbetar med kollegor i POWER-koncernen och får en bred kontaktyta.
En tjänst du kan forma – funktionen är ny för POWER Logistics, vilket ger dig utrymme att påverka arbetssätt och ramverk för kvalitets- och miljöarbetet framåt.
Kollektivavtal och friskvårdsbidrag tillsammans med andra förmåner som anställd inom POWER.Om företaget
POWER Logistics är en central komponent av den nordiska koncernen POWER. Sedan 2014 har vi varit POWERs centrallager och spelat en viktig roll i koncernens tillväxtresa. Vi distribuerar till butiker och kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vår vision är att skapa positiva upplevelser för våra medarbetare och kunder genom suverän logistik. Med modern teknik strävar vi alltid efter att ligga i framkant inom arbetssätt, teknik och tjänster.
Är detta din nästa utmaning?
Skicka ditt CV och personligt brev till Mikael Persson Korpihalme, Quality and Security Manager, på mikael.korpihalme@power.se
. Vi önskar att du lämnar ett löneanspråk tillsammans med din ansökan.
Sista ansökningsdag är 16 augusti men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Tjänsten tillsätts efter sommaren och inleds med en provanställning på upp till sex månader, beroende på din kunskap och erfarenhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: mikael.korpihalme@power.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Power International Logistics AB
(org.nr 556810-8053)
Terminalvägen 4 (visa karta
)
568 31 SKILLINGARYD Jobbnummer
9998480