Kvalitets- och Miljöchef till Augustssons Beslagsindustri
Augustssons Beslagsindustri AB är ett familjeföretag med anor från 1946. Företaget grundades av den nuvarande ägaren Sivert Augustssons far och farbror Alvar och Sven Augustsson, med tillverkning av karbinhakar och beslag. Sivert övertog företaget 1986 och då ändrades inriktningen till enbart legotillverkning. Idag är vi 40 personer som arbetar inom företaget med 4 500m2 produktions- och lagerlokal till vårt förfogande. Vi svarvar, fräser, kapar, stansar och monterar. Vår stora specialitet är att jobba i aluminium, men vi har även lång erfarenhet av järn, rostfritt, plast och mässing. Vår andra stora styrka är en gedigen erfarenhet av kundunik montering och packning med avrop och lagerhållning. Maskinparken består även av flexibla produktionsceller som ger möjlighet att automatisera mindre serier vilket skapar kostnadseffektivitet. Vi arbetar med stora som små kunder. Vår inställning är att även små kunder kan bli stora. Vi samarbetar med flera olika ytbehandlare får att kunna leverera helt färdig produkt till dig som kund. På vår Verktygsavdelning så konstruerar, designar och tillverkar vi egna fixturer, likare och verktyg. Avdelningen har också möjlighet att tillverka prototyper samt enstyckstillverkning av detaljer. Företaget är certifierat i ISO 9001 samt ISO 14001.
För Augustssons Beslagsindustri är Kvalitet- och miljö A och O och man kan läsa följande i företagets kvalitet- och miljöpolicy:
"Augustssons Beslagsindustri AB 's alla produkter, tjänster och åtagande skall uppfylla de krav som avtalats med respektive kund. Vår totala kvalitet skall hållas på en sådan nivå att den för våra kunder utgör en betydande anledning till samarbete, både på kort och lång sikt. Vi skall upprätthålla och ständigt förbättra vårt kvalitetsmedvetande och vårt kvalitetsledningssystem. Augustssons Beslagsindustri AB är ett företag i metallindustrin och jobbar aktivt med de frågor som berör företagets miljöpåverkan. De mest betydande aspekterna är förknippade med hantering av skäroljor samt energianvändning. Vi skall arbeta aktivt med att förebygga negativ miljöpåverkan på den inre och den yttre miljön inom ramen vad som är tekniskt och ekonomiskt försvarbart. Vi skall arbeta med ständiga förbättringar utifrån vår miljöpåverkan enligt gällande miljömål som är baserade på våra betydande aspekter."
För att utveckla arbetet vidare och efterleva kunders krav och de löften man ger så rekryteras nu en Kvalitet- och Miljöchef.
I rollen som Kvalitet- och Miljöansvarig är dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hantera externa och interna reklamationer samt vara rådgivande och beslutande vid avvikelser under pågående produktion.
Ansvarig och drivande för internrevisioner ISO 9001 och 14001 samt vid externa revisoner.
Kontaktperson och ansvarig för relationer mot certifieringsorgan
Arbeta proaktivt med att upprätta och förbättra rutiner, säkerställa kvalitetsnivån samt förhindra återkommande reklamationer och avvikelser.
Driva och genomföra PPAP i särskilda kundprojekt.
Ansvarig för kvalitetsbedömning av bearbetat och inköpt material
Ansvara för och utveckla företagets arbetsmiljö och säkerhetsarbete
Ingå i företagets ledningsgrupp
Vi tror att du som söker tjänsten har arbetat i en liknande roll tidigare med tyngd på förståelse och kunskap kring löpande kvalitetsarbete samt interna och externa revisioner utifrån ISO9001 och ISO14000. Dina viktigaste egenskaper som Kvalitet- och Miljöansvarig är din struktur och din förmåga att säkerställa att rätt information finns på rätt plats i rätt tid. För att passa in i kulturen på företaget så tror vi att du tar stort eget ansvar över dina arbetsuppgifter och ser till att de utförs på bästa sätt. Du är samtidigt en lagspelare av rang som steppar in och hjälper till där det behövs. Har du kunskap och materialkännedom inom främst aluminium så är detta en fördel. Krav är goda kunskaper inom svenska i tal såväl som skrift. Du har vana att arbeta och skapa rutiner i ett affärssystem/kvalitetsledningssystem samt i office-miljö. Har du erfarenhet från monitor så är det meriterande. Du rapporterar till VD.
Omfattning: Heltid / Dagtid
Placering: Ekenäsjön
I denna rekrytering samarbetar vi med Ljung Kompetensförsörjning AB. Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan tillsättas innan utsatt datum. Skulle du ha frågor eller funderingar kring tjänsten så är du välkommen att höra av dig till Marcus Ljung på 0705-187441 alternativt marcus.ljung@ljungkompetens.se
Ljung kompetensförsörjning är en personligare rekryteringskonsult i Jönköpingsregionen som vill göra det enkelt och säkert för ditt företag att inte bara hitta, utan också attrahera rätt kompetens att vilja jobba hos just ert företag. Vi är branschoberoende och hjälper dig rekrytera kompetens, vare sig det är för en instegstjänst, specialist- eller chefsbefattning inom produktion, teknik, logistik, inköp, ekonomi, försäljning, marknad och IT.
Sista dag att ansöka är 2026-05-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
